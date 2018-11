Es la pareja creativa que, desde hace unos años, viene trabajando en un proyecto artístico en común, que es plasmar en la piel, dragones. Como si pintaran esculturas vivas, Hernán Coretta, junto a Lucas Strani, llevan por Latinoamérica su obra "Los 13 Dragones", que consiste en tatuar las espaldas a 13 personas con esta mítica criatura oriental. El primer dragón tatuado se hizo justamente aquí en la provincia, en 2016 para la Tercera Convención Tattoo San Juan. Actualmente, lograron el séptimo en San Pablo, Brasil y ahora regresan para continuar con el trabajo en el quinto encuentro de tatuadores que comenzará hoy (a partir del mediodía) en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand y que durará hasta el domingo 18 de noviembre.



Coretta es reconocido en todo el país, como uno de los máximos exponentes del tatuaje y es célebre por ser el tatuador personal de Marcelo Tinelli. "Entre Lucas y yo, venimos diseñando y pintando este proyecto hace bastante tiempo. La idea comenzó en pintar en el papel, luego hicimos una muestra pictórica y una subasta. A partir de entonces, se nos ocurrió hacer los mismos dragones en la piel de las personas", contó Hernán para DIARIO DE CUYO. Para empezar, hacen una preselección de candidatos que posean voluntad, resistencia y preparación psicológica para someterse a extensas sesiones de más de 7 horas, dependiendo de la complejidad de la pieza a dibujar y de las zonas del cuerpo. "Convocamos a que presenten primero las fotografías de las espaldas. Tomamos las fotos y en base a eso, hacemos pre-diseños y bocetos necesarios", detalló el tatuador.



Cada dragón que se dibuja es individual y diferente, como así también lo es el cuerpo o "lienzo" del voluntario. Tarea nada sencilla por resolver. La dupla debe tener encuentra múltiples aspectos antes de concretar la pieza. El estilo es extraído de las figuras icónicas de las pinturas japonesas tradicionales. Pero ellos le ponen su impronta, resultando en dibujos únicos e irrepetibles. Explicó también que para realizar tamaña obra, una sesión de espalda entera dura entre 6 y 7 horas, mientras que si la persona prefiere ir más allá y tatuarse espalda, glúteos y piernas, el proceso puede alcanzar las 12 horas continuas, con algunas pausas y períodos de descanso. Efectivamente, es una labor que requiere de mucha paciencia, tanto para el tatuador como para el modelo, que siempre debe estar acostado y en una posición lo más cómoda posible. "Antes de realizar la obra, debe estar concentrado psicológicamente", contó. Efectivamente, no niegan que realizar un tatuaje de gran dimensión, no implique momentos de dolor, por lo que recomiendan "mucho control mental" para tolerarlo.



Lo que Coretta recomienda siempre en trabajos de este tipo es "venir bien descansado, bien alimentado, no tomar alcohol o consumir sustancias o drogas. Aunque sea un tratamiento doloroso, lo tratamos con mucho cuidado. Si las espaldas son peludas, pedimos que se depilen bien. Si tienen verrugas, lunares o estrías, preferimos no tatuar. Usamos máquinas especiales, con material descartable y esterilizado. El primer día después de tatuarse, deben hacer reposo absoluto. Ducharse con agua y jabón neutro. Aplicar una crema especial y vaselina, no exponerse al sol, evitar agua con cloro o sal. Y paciencia, el cicatrizado y el curado de la piel necesita unos diez días". Trabajos de este tipo, requieren un costo económico importante. Aunque el tatuador se reservó contar sobre las tarifas que cobra, explicó que cada profesional establece su precio dependiendo de múltiples factores. Pero que la manera de acordar, por lo general es mediante una seña previa y se cobra por hora o por sesión, de acuerdo a la calidad del trabajo, el diseño, el tamaño y materiales empleados. Pero por ejemplo, en la provincia, como punto de referencia, un tatuaje de 5 x 5 cm. arranca desde los $1.000 en adelante. El propósito del proyecto de "Los 13 Dragones" es lograr una muestra temática y fotográfica o publicar un book para exponerse en galerías. Pero para ello, todavía queda bastante, ya que esperan poder concluirlo en 2019.



DATO



Convención Tattoo San Juan. Del 16 al 18 de noviembre. De 12 a 22,30. Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Anticipadas a $100 en Free Hand Tatto (Libertador 470 este) de 11 a 21, y $150 en puerta; menores de 10, gratis.

Hernán Coretta y Lucas Strani realizaron en 2016 el primero de sus 13 dragones en San Juan.





"Tinelli nos ayudó mucho"





- ¿Por qué eligieron los dragones como temática?



- Porque el dragón es una figura poderosa, es el rey de toda la iconografía japonesa. Es una criatura mística, el elemento más importante que hay. Además, somos muy fanáticos. Dibujar una espalda entera nos hace sentir bastantes seguros de nuestro trabajo y eso nos da confianza en lo que hacemos. Cuando una persona nos cede su cuerpo, su piel o su espalda entera, para hacer nuestras locuras es algo que nos fortalece.





- ¿Qué estilo te caracteriza para dibujar?



- Me gustan mucho los fondos de composición de flores, nubes, toda la iconografía asiática, guerreros, geishas. Trabajo mucho la base en negro y sombreado en grises, después hago detalles de color y es muy personal. Porque depende del gusto del cliente.

- ¿Los famosos fueron la mejor vidriera para jerarquizar el oficio ?



- Sí, absolutamente. El que se tatúe un empresario tan importante como Marcelo Tinelli, para nosotros como para todos los tatuadores, fue un gran empuje. Nos sirvió mucho, fue uno de los primeros que se hizo algo importante, fue cumplir el sueño de todo tatuador en una gran obra. Lo bueno de Marcelo es que dio vuelta todo, porque quieras o no, son personajes que marcan tendencia y que tienen muchos seguidores. Cualquiera que lo vea desnudo en la playa querrá tener sus tatuajes. Comercialmente, Tinelli nos ayudó mucho y abrió la mente a la persona cerrada por miedo a hacerse un tatuaje.