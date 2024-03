Anoche en la 96 edición de los Óscar hubo brillo, una enorme cantidad de estrellas sobre el escenario y muchas sonrisas porque los premios estuvieron más distribuidos aun cuando había producciones que tenían todas las nominaciones. No hubo sorpresas y la gran favorita fue también la ganadora. No arrasó pero Oppenheimer fue elegida Mejor película, Christopher Nolan ganó como director y Cillian Murphy como mejor actor. Emma Stone, en tanto, ganó como mejor actriz por su interpretación en Pobres criaturas.



La ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles tuvo como presentador nuevamente al cómico Jimmy Kimmel quien en su monólogo inicial se ocupó largamente de "Barbie' y los felicitó por convertir "a una muñeca de plástico en ícono feminista'. Bromeó sobre omisión de Greta Gerwig en el rubro dirección (la realizadora estaba en el público) y pese al espacio que le dedicó a la taquillera cinta, eso no se vio reflejado en los premios a la cantidad de premios a los que aspiraba, al menos en la primera parte.



El primer premio actoral fue para Da'Vine Joy Randolph, Mejor Actriz de Reparto por su papel en "The Holdovers', Anatomía de una caída ganó Mejor guión original y la Mejor película animada fue "El niño y la garza' del director japonés Hayao Miyazaki.

Pobres criaturas, una de las favoritas, recibió sus tres primeras estatuillas bien temprano, por los rubros Maquillaje y peinado, Diseño de Producción, Diseño de vestuario.



El primer Oscar para Oppenheimer llegó de la mano Robert Downey Jr. ,nominado como Mejor actor de reparto, quien se llevó así el primer Oscar de su carrera. "Me gustaría dar las gracias a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden', bromeó el actor de Ironman. La misma producción también ganó en los rubros Banda Sonora, Montaje y Fotografía.

Era muy esperada la categoría Mejor Película Internacional y la ganadora finalmente fue la británica La zona de interés, que además fue destacada por Mejor sonido. En el rubro documentales los ganadores fueron "The Last Repair Shop' y "20 Days In Mariupol'; "Godzilla Minus One fue destacada en Efectos visuales.



Billie Eilish le dio el primer premio a "Barbie' al ganar como mejor canción original "What Was I Made For?'.

Ken. Ryan Gosling protagonizó uno de los musicales.

Osado. John Cena apareció sin ropa para presentar el rubro Mejor Diseño.

Argentina presente. Anya y "Thor'.