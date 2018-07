Los artistas callejeros iniciaron acciones hace unos años con el fin jerarquizar su profesión. Así, con mucho orgullo y amor propio a sus disciplinas, nucleados en el Movimiento de Artistas Callejeros de San Juan (MACS), lograron por primera vez consolidarse como colectivo cultural y organizar una ambiciosa campaña en estas vacaciones de invierno. Se trata de una gira provincial, que tendrá la puesta en común de espectáculos públicos y gratuitos para toda la familia. Durante todo el mes de julio, (a partir del próximo fin de semana) van a circular por los departamentos con propuestas integradoras que incluyen a shows de títeres, malabaristas, murgas, cuenta-cuentos, hip hop, break dance, rap, parkour, maquillaje artístico, números circenses, espectáculos musicales de tango, pop y zumba; juegos recreativos y las tradicionales kermeses. Son alrededor de 70 artistas que rodarán en articulación con la Dirección de Acción Cultural del Ministerio de Turismo y Cultura y las dependencias culturales de los municipios involucrados.



Si bien el MACS es una asociación de estructura horizontal y transversal, tienen como referentes a Sergio Loyola y Nahuel Mauras, como coordinadores que hacen el puente con las instituciones para gestionar proyectos y actividades. Mauras habló con DIARIO DE CUYO sobre las necesidades del sector: "Después de lo ocurrido en Albardón (2016), que reprimieron y metieron a muchos pibes presos de una murga, nos organizamos entre raperos, circenses, músicos, grafiteros, muralistas y titiriteros. Entendimos que debíamos prepararnos para conseguir cosas, que nuestros derechos sean respetados y que tengamos visibilidad en los espacios públicos". No solo brindan espectáculos callejeros -como muestra, mantienen el ciclo Viví la Plaza- también brindan talleres no formales para niños, jóvenes y adultos en barrios, villas y espacios comunitarios. "Somos educadores populares, eso la gente lo valora. Estamos dejando de ser ninguneados por el Estado y dando más participación". No obstante, reconoció Nahuel que hay materias pendientes: 'no abandonamos la lucha para que se derogue el Código Contravencional, una norma que avala a la policía a meternos presos porque contempla lo que hacemos como disturbios en la vía pública e impide nuestro derecho a trabajar'.





Vacaciones de invierno



Valle Fértil (domingo 8); Iglesia (sábado 14); Jáchal (sábado 21); Rivadavia (domingo 8, sábado 14 y sábado 21); Plaza del Bicentenario: (domingo 8, sábado 14 y sábado 21); Estación Cultural San Martín - Anfiteatro El Globito (sábado 7, miércoles 11, lunes 23). Otras fechas a confirmar próximamente en Angaco, Caucete y otros departamentos