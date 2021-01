Para interactuar con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram, Oriana Sabatini decidió hacer un juego de preguntas del estilo “verdadero o falso”, en el que no se privó de responder ninguna. Entre las variadas consultas de sus fans, la cantante fue indagada sobre su sexualidad: “¿sos bisexual?”, a lo que ella contestó: “VERDADERO? Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí”. En ese sentido, la hija de Catherine Fulop siempre había declarado estar en contra de las etiquetas y de “encasillar” a la gente dentro de alguna categoría. Sin embargo, el tema no quedó terminado ahí y ante la consulta sobre si alguna vez “estuvo en onda con una mujer”, fue tajante: “FALSO”, escribió.

En otra línea, también habló sobre su trastorno de alimentación, del cual aseguró que se está recuperando. “Siempre tuve una obsesión horrible con eso, pero definitivamente la exposición que te dan las redes sociales hizo que en cierto punto me ponga muchísima más presión de la que ya me ponía”. Incluso, al ser indagada por su peso, respondió: “No tengo idea de cuánto peso. La balanza y los trastornos alimenticios no son amigos”.

Cabe recordar que en julio, la también modelo había publicado un video en el que se mostraba al natural en ropa interior y con el cual acompañó un texto muy sentido. “Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo”, comenzó explicando en su cuenta de Instagram. “Pero desde hace mucho tiempo tenía ganas de subir algo así. Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto”.