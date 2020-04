Oriana Sabatini dio negativo en el último test que le hicieron para saber si aún tenía coronavirus. La cantante se encuentra en cuarentena en Turín, Italia, junto a su novio el jugador Paulo Dybala, que también fue diagnosticado con la enfermedad.

Desde el entorno de la artista confirmaron a TN Show que los resultados de la prueba demostraron que la joven ya no tiene COVID-19.

El 21 de marzo mediante un posteo en redes sociales, Dybala contó que tanto él como Oriana habían recibido los resultados del primer test y dieron positivo. "Por fortuna nos encontramos en perfecto estado", indicó en ese momento.

Luego la cantante se refirió al tema a través de su cuenta de Instagram: "Como saben, estoy viviendo en Italia con mi novio. Quería hacer este video para que no salgan noticias falsas. Hace unos días nos hicimos el test de coronavirus junto a mi novio y una persona más que vive con nosotros. Hoy nos dieron los resultados y somos todos positivos. Pero quiero decirles que estamos bien".

Acerca de los síntomas que tuvo, indicó: "Tenía tos, dolor de cabeza y de cuerpo, cansancio. Yo seguí entrenándome porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho y no para bien. Ahora estoy mejor. Sigo con sensación de cansancio, pero no estoy tan mal como antes".

A las semanas del diagnóstico, a la pareja le volvieron a realizar la prueba. "Dio positivo de vuelta. Dicen que a veces los tests pueden dar un falso resultado. Por eso, si tuviste el virus tenés que hacerte otro control para confirmar”, le confirmó Oriana al periodista Guizo Záffora (Intrusos).