Oriana Sabatini regresó a Buenos Aires después de haber pasado los últimos 10 meses en Turín, Italia, junto a su novio Paulo Dybala. Pero lejos de adelantar la noticia en sus redes o hablar con su familia, prefirió darles una sorpresa. Este miércoles apareció en su casa sin avisarle a nadie y emocionó a todos con su vuelta al país. El momento del reencuentro con Catherine Fulop, su papá Ova y su hermana quedó registrado en un video.

“Después de 10 meses volvimos a casa”, escribió Oriana en su cuenta de Instagram como descripción de la grabación. Antes de que sus seguidores la cuestionen, aclaró: “Ante cualquier duda sepan que estoy cumpliendo la cuarentena de 15 días y llené todos los formularios y permisos para poder viajar y ¡llegar a mi casa!”.

En las imágenes se puede ver que la cantante tocó el timbre de su casa y esperó unos segundos hasta que abrió la puerta Catherine Fulop que, entre lágrimas y saltos, abrazó a su hija y le preguntó: “¿Qué hacés acá?”, a lo que Oriana respondió con una palabra: “¡Sorpresa!".

Una vez adentro, fue el turno del reencuentro con Ova Sabatini, con quien se fundió en un largo abrazo. Por último sorprendió a su hermana Tiziana, al meterse en su dormitorio y despertarla entre gritos y saltos.

La filmación fue replicada por Cathy en su cuenta de Instagram, donde además contó las sensaciones que tuvo frente al reencuentro: “Qué emoción después de 10 meses abrazarte. Ori volvió y a mí el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar. Ha pasado tanto desde la última vez que te vi hija, estoy súperemocionada”, manifestó.

Además le expresó a su hija: “¡Te amo! Bienvenida a casa”, y al igual que Oriana, aclaró que la joven cumple con la cuarentena de 15 días y viajó luego de tramitar todos los permisos.

Cabe recordar que estando en Europa, Oriana y Paulo dieron positivo en COVID-19, algo que angustió mucho a sus padres. Sin embargo, superaron la enfermedad sin mayores complicaciones y eso le devolvió la tranquilidad a la familia.

Hace unas semanas la conductora confirmó que tanto ella como su hija menor, su marido y su suegra también dieron positivo en coronavirus. “Ova tuvo neumonía y ya está mucho mejor por suerte. Igual le está costando un poquito recuperarse porque le tocó la parte más dura. El tener neumonía con COVID. Ya de por sí, yo que tuve los síntomas más leves, dolor de cuerpo, de cabeza, tos, algo de congestión, el gusto y olfato, el cuerpo lo sientes caído", detalló la actriz venezolana en ese momento.