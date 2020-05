No es fácil romper con los estereotipos de belleza que les han sido impuestos a las mujeres durante años. Sin embargo, de a poco, muchas famosas se van animando a mostrarse al natural, sin maquillaje, y sin photoshop, para aportar así su granito de arena en contra de ciertos mandatos estéticos. Tal es el caso de Oriana Sabatini quien, en este miércoles, decidió subir a su cuenta de Instagram un video sin filtro en el que destacó ni más ni menos que sus estrías.

“Si mirás bien de cerca, podés ver unas marcas que se llaman estrías en mis piernas. Las queremos”, escribió la cantante junto a un video, en la que posa sexy con una bikini blanca en el parque de su casa de Italia, dónde vive junto a su novio, el jugador de la Juventus, Paulo Dybala.

El video superó el millón de reproducciones en apenas cuatro horas. Y tuvo más de tres mil comentarios de seguidores que la felicitaban por su actitud, entre los que se encontraba el de su mamá, Catherine Fulop, quien le escribió: “¡Eso es crecer! Eres una bomba”.

Sin embargo, también estuvieron quienes le dijeron que tenían que buscar esas marcas “con una lupa”. Entonces, Oriana explicó: “Se me bajó la calidad del video y no se ven, mala mía. Les dejé un video en mis historias para que las aprecien bien”.

Así fue como la cantante subió un nuevo video, esta vez, haciendo foco en sus piernas. Y escribió: “Les dejo este bello plano para los que dicen que no ven mis estrías en mi último post”. Obviamente, este gesto sirvió para que muchas de sus seguidoras se sintieran aliviadas, ya que como comentaron en sus posteos, todas tienen este tipo de marcas en sus cuerpos.

En la misma línea, la hermana de Oriana, Tiziana Sabatini, hace un mes había compartido en sus redes imágenes de su rostro con acné, algo que reconoció que durante mucho tiempo le había dado “vergüenza”. Pero que sabía que le ocurría a muchas de sus seguidoras y que, por eso, quería mostrar.

“Hola! Como vi que muchas chicas siempre preguntan por el cuidado de la piel en las redes, quería compartir con ustedes mi experiencia con el acné. Siempre me dio vergüenza, pero entendí que es algo que sufrimos muchos. Y nada mejor que ayudarnos entre nosotros y ver que no somos a los únicos a los que nos pasa.", escribió Tiziana.

Y luego explicó: "A lo largo de 2018 y 2019, sufrí un brote de acné bastante grave debido a nervios, mala alimentación y un rejunte de otras cosas. Al principio pensé que podía ser algo momentáneo, y que con el pasar de los días se me iba a ir, pero no fue así. Ese fue el resultado de no ir a una dermatóloga y buscar soluciones por mi cuenta. Por eso, el mensaje que les quiero transmitir es que si tienen la posibilidad, busquen ayuda desde un principio. Hoy en día vemos en Instagram muchas recomendaciones de máscaras caseras o rutinas y hay que entender que no todas las pieles son iguales, más allá de que esas recomendaciones no vienen por parte de un experto”.

En ese momento, Oriana también destacó la valentía de su hermana. Y, desde su propia cuenta, le pidió a sus seguidores que visitaran las historias de Tiziana. Porque ambas entienden que mostrarse tal cual son, muchas veces, puede ayudar a terminar con la crueldad de los estereotipos.