Con una imagen y un extenso descargo en su cuenta de Instagram, Oscar González Oro anunció que se había separado de Mauro Francisco. El periodista y el actor se habían comprometido hace poco más de un mes y se mostraban muy felices en las redes sociales.

“El alma suele saber qué hacer para sanarse. El desafío es silenciar la mente”, reza la fotografía que “el Negro” compartió a través de su cuenta oficial seguida de un largo texto en donde detalló el sufrimiento que estaba atravesando.

“Mi alma no sabe que carajo hacer… y mi mente me sigue gritando. Se termina una de las etapas mas bellas de mi vida. Conocí una vez mas la felicidad. Disfrute cada momento vívido a su lado. Amé. Y mucho. Me equivoqué también. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco”, escribió el conductor radial haciendo referencia a los lindos momentos que disfrutó junto a su pareja.

Asimismo, González Oro le pidió perdón a sus fanáticos que “los querían ver juntos” y aseguró que si bien fueron muy felices “no siempre las cosas se dan como uno pretende”. “Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices juntos o separados. Estoy bien pero pensando en Pancho. Rogándole a Dios que también esté bien. Por el tiempo de felicidad que me regaló”, prosiguió en su sentido mensaje.

Fuente: www.canalnet.tv