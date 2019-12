Luego de que se filtraran audios de Julieta Biesa, una chica trans que reveló haber tenido un encuentro con Diego Latorre, salió una nueva mujer a decir que tuvo relaciones sexuales con el ahora ex de Yanina Latorre.

Se trata de Pilar Canteli, quien en una entrevista con " El Show del Espectáculo", el ciclo radial de Ulises Jaitt en radio La Salada (AM 1300), contó cómo hizo para tener intimidad con el exfutbolista. "Como yo vi que él me hablaba por Instagram, le mandé un mensaje y le pregunté si era él. A las dos horas mando a un amigo (a que se contacte), me dijo que él no podía hablar por ahí y me pidió el número. El 17 de julio me había citado en Ciudad de la Paz y Zabala, le avisé a su amigo que estaba con fiebre porque yo no tenía manera de contactarlo y así estuve un tiempo sin poder verlo", comenzó a decir.

A su vez, manifestó que lo conoció cuando fue a un centro de estética donde va él, su mujer y su hija Lola. "Cuando estaba por salir me dijo cosas…que era hermosa. No me di cuenta que era él porque lo tenía al revés. Yo estaba parada de espaldas agarrando mis cosas para irme, me saludó y me pregunto si vivía lejos", recordó y luego anunció que fue recién en agosto cuando tuvieron en primer encuentro.

"En el momento pensé en verlo. Yo conozco gente del medio, pero no soy una chica del medio. Después, por cuestiones personales que prefiero no decirlas, decidí verlo. En la intimidad la pasé mal. Fue raro porque tenía una casa de perseguido de que lo llamara la mujer. Me parece a mí que lo que dicen de que son swinguers, no creo que sea el caso", sostuvo la mediática.

"¿Te trató como un objeto?", indagaron desde el programa radial. Al respecto, Canteli aclaró: "Obvio. Estos audios él se los hizo escuchar a compañeros de trabajo. Nombró a dos personas que trabajan con él: Marcelo Benedetto y Sebastián Vignolo. Estando conmigo, cuando se encontró frente a la cancha de Vélez, me dijo que le preguntó a Benedetto donde había un telo por ahí".