No es rubia, no tenía el cabello lleno de esas trencitas que marcaron tendencia, ni usaba una enteriza amarilla. Pero cuando vieron a Courteney Cox salir del mar en su escueto bikini, no dudaron en decir que el título "10, la mujer perfecta' no pertenece con exclusividad a Bo Derek. La escena transcurrió en Cabo San Lucas (México), adonde la bellísima morocha viajó para celebrar su cumpleaños junto a grandes amigas, entre ellas Jennifer Anniston, otra diosa con las que se hicieron recompinches mientras rodaban la inolvidable serie Friends, la rubia encarnando a Rachel Green y Cox como Monica Geller. ¿Y qué número de cumple era? ¡55! Despampanantes 55 años que anotó el 15 de junio y que lució como pocas en un diminuto traje de baño negro que dejó a la vista su envidiable silueta. Incluso muchos opinan que la actriz de ojos azules está mucho más bonita ahora que en sus primeras temporadas de Friends. Y eso que logró renunciar a los tratamientos antiedad que obnubilan a las estrellas de La Meca. "Tienes que aceptar que te estás haciendo mayor y eso es algo que a mí me costó bastante asimilar. Intenté seguirle el ritmo al paso del tiempo (...) No me di cuenta hasta que un día me dije: "mier... no parezco yo', supo confesar a People quien ahora considera que "ha llegado al punto en el que me resulta sencillo estar a gusto con quien soy'; decisión que para nada significa dormirse en los laureles, pero sí acompañar el paso del tiempo sin convertirse en una extraña.

Looks



No son drásticos los cambios de Courteney, quien ha lucido algunos peinados distintos y prefiere poner el acento en atuendos que resalten sus atributos.

