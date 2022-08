Aquello que empezó como una broma, se convirtió en una propuesta celebrada por los sanjuaninos. En julio pasado se realizó la Shakira Fest, primera fiesta temática que tuvo lugar en Mamadera, con la cantante colombiana como homenajeada. Arrancó como un "a ver qué onda' y tal fue el éxito de convocatoria que no tardaron en poner una nueva fecha: El 19 de agosto será el próximo encuentro, ahora dedicado a Miranda!; y ya se barajan otros íconos del pop para próximas ediciones, que tendrán frecuencia mensual. "El Templo del Pop' se llama este flamante ciclo que se abre paso en la movida sanjuanina como un espacio para los amantes del género, que no solo encuentran allí un lugar donde escuchar y bailar lo que les gusta. Aunque no es obligatorio, se fomenta que el público vaya lookeado acorde a la musa del momento. También se ornamenta el lugar, se proyectan videos, hay caretas y stikers alusivos. Así transcurre todo el "primer set', dedicado exclusivamente al artista de turno, que va desde las 23 hs hasta las 2 de la madrugada. Luego comienza una segunda parte, "el set alternativo', donde los hits más bailables de ese artista en cuestión se alternan con los de otros solistas o bandas del momento, de diferentes géneros. Y para separar un set de otro, alguna performance dedicada al artista principal.



"Cuando se desató todo el escándalo de Shakira con Piqué, nosotras dijimos en Twitter que íbamos a hacer una fiesta temática en su honor para apoyarla, porque es una estrella con la que habíamos crecido. Al final el chiste se hizo súper viral, la gente empezó a preguntar si era verdad, si había una fiesta, entonces dijimos "'Bueno, la hagamos''. Armamos en Mamadera Bar y la verdad que nos sorprendió, de repente había muchísima gente, agotamos la capacidad del lugar. Muchos fueron con looks de las distintas épocas de Shakira... La verdad que fue buenísimo porque había gente de distintos ambientes y de todas las edades', comentó a DIARIO DE CUYO Micaela Quiroga.



De la mano de aquel éxito casi experimental no solo surgió la idea de continuar con las fiestas temáticas, sino de armarse como una productora para darle forma al ciclo. Y aunque aún la productora no tiene nombre, arrancaron. Micaela ya cuenta con la experiencia de haber trabajado en producciones como Animal Andino (San Juan), Daebak Fest (el primer encuentro de Kpop en la provincia), el Otakuyoobi y el Mendotaku (en Mendoza). Junto a ella está Gema Martín, Dj Geminis, que se ha presentado en distintas provincias con sus set de pop alternativo y ha sido parte de la producción de Animal Andino, Estudio CI, Casa Indie y Ciclo P (en el Conte Grand). Y para Karina Barud es un debut en el ruedo, con el pie derecho.



"Siempre habíamos trabajado en producciones, pero no en una nuestra, una propia. Por ahí una tiene la idea, pero no se anima... Esto fue un empujoncito para animarnos a armar un staff y a seguir con El Templo del Pop', contó Mica, a quien le llamó gratamente la atención cómo se están moviendo las entradas anticipadas para esta fecha. De hecho ya se agotó la primera preventa (disponibles en las redes de El templo del pop y en entradaweb.com.ar).



Como las productoras tomaron como modalidad anunciar la nueva Fest al término de la que está en curso, quienes asistan el viernes próximo serán los primeros en enterarse de lo que vendrá en septiembre. Para la elección tienen en cuenta el ida y vuelta con la gente en las redes, donde reciben sugerencias. "Nos piden Rosalía, que es como el boom del momento, Lady Gaga, Britney Spears... iremos viendo', dijo Mica, entusiasmada y aún asombrada por todo lo que se generó a partir de una simple broma en Twitter.

El Shakira Fest fue un éxito. Algunos fueron lookeados -algo que se fomenta- y otros se divirtieron con las caretas que preparó la producción. A la derecha, Karina Barud, Micaela Quiroga y Gema Martin, organizadoras.