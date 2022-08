Eduardo Tejada es un conocido artista plástico sanjuanino que encontró una manera para poner sus obras en circulación, considerando que la venta no es moneda corriente, mucho menos en San Juan. El pintor resolvió hacer un sorteo, que tendrá lugar el 1 de septiembre y que no solo le permitirá a él obtener algunos ingresos por sus creaciones; sino también posibilita a quienes adquieran los números -suerte mediante, claro- hacerse de una pieza con un desembolso considerablemente menor. Pero con la idea de que además esto sirva a modo de difusión, para que la gente conozca su producción y pueda adentrarse en el proceso creativo que a menudo comparte con sus seguidores, además de comprar uno de los 99 números en venta hay otra condición: los interesados deben seguirlo en sus cuentas de Instagram, Facebook y demás.



Es la primera vez que Tejada hace un sorteo de obras, en este caso serán dos de pequeño formato. El único antecedente es otro que realizó hace cuatro años, donde el premio fue un bono para la realización de un retrato, a elección. Y conforme con la respuesta que va teniendo del público, Tejada -que también se ha destacado en muralismo, ha ganado varios concursos provinciales y cuya obra ha salido traspasado las fronteras- no descarta repetir esta metodología e incluso incluir obras de mayor tamaño.

"La idea del sorteo surge de poder brindarle a mis seguidores o personas que aprecian el arte, la posibilidad de adquirir una obra por un costo bajo".



También tiene su razón a la hora de buscar otras maneras de comercializar lo que uno hace. Sumarle una salida más a las convencionales, que en mi caso son los encargos', dijo a DIARIO DE CUYO el artista nacido en Jáchal. "En San Juan el mercado del arte está bastante reducido; ahora hay algunas ferias lindas, una galería linda, de a poco se va ampliando, pero muy lento. Coleccionistas también hay pocos y no compran de manera permanente, así que hay que buscarle otra salida para seguir adelante con las obligaciones diarias y poder seguir produciendo', explicó.



Aunque la formación de precio de una obra es una ecuación compleja, con múltiples factores, algunos objetivos y otros subjetivos, Eduardo cree si logra vender todos los números podrá hacer una buena diferencia por los dos cuadros, según los montos que él maneja y sus pretensiones.

"Yo siempre me consideré un obrero del dibujo y la pintura, entonces empecé con una comparación con el trabajo de oficio; el tiempo que me llevaba era el de mano de obra, y a eso le sumaba los materiales; y hay un extra por la trayectoria, los reconocimientos que vas teniendo. Y después defino un precio por centímetro cuadrado, según la dimensión de la obra termina siendo el precio', expuso en líneas generales su propia fórmula Tejada, para quien la persona que lleva una obra de arte a su casa, también está realizando una inversión.



Sobre si el tema del sorteo de obras ha generado algún tipo de críticas entre sus colegas, el sanjuanino opinó que "puede que algunos sientan que es un poco rara la modalidad, pero yo básicamente me llevo bien con este sistema. No es que voy a hacerlo todo el tiempo, pero la verdad es que no tengo problemas', agregó Eduardo.

PARA AGENDAR

Tejada sorteará una acuarela sobre papel 300 grs montada sobre MDF, de 27 x 36 cm (primer premio, izquierda); y un óleo sobre MDF, de 15 x 24 cm (segundo premio, derecha), ambos listos para colgar y con sus respectivos certificados de autenticidad. Para participar hay que seguirlo o añadirlo como amigo en redes sociales, darle like a su publicación, etiquetar como mínimo a un amigo en los comentarios y compartir el post. El paso a paso figura en sus redes (Facebook e Instagram) y también pueden adquirir números e informarse por whatsapp al 2644602194. El sorteo será el 1 de septiembre a las 20 hs.