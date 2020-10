"Estoy muy feliz y orgullosa de compartir con gente que hace un trabajo tan hermoso. Vamos a ver qué sale de este experimento', escribió en sus redes sociales Dana Botti. El de la sanjuanina es uno de los 8 proyectos seleccionados de Iberoamérica, de entre más de 80 que se presentaron a la Residencia de Dramaturgia Dínamo 7. Organizada por Interdram Plataforma, con sede en Chile, está destinada a dramaturgos y creadores teatrales emergentes y busca "encontrar esas voces que no están representadas en nuestro teatro'. Un escenario relevante, que por primera vez en sus siete años de vida toma el formato virtual; y que desde el año pasado, gracias al apoyo de Iberescena, (programa de cooperación iberoamericana para las artes escénicas, integrado por 16 países) se abrió para dramaturgos de otros países.



Nada menos que Marilyn Monroe es la protagonista de la apuesta de la sanjuanina, que tiene cuatro semanas para llevar a cabo su trabajo, la primera de las cuales estará destinada a generar el material, prácticamente desde cero.



"Mi proyecto de escribir una obra sobre Marilyn Monroe tiene muchos años. Es una mujer que siempre me llamó mucho la atención y cuanto más leía e investigaba sobre ella, más interesante me parecía. La verdad es que la siento muy cercana, como si fuera una amiga. Hace un tiempo empecé a indagar sobre su muerte y, sobre todo, me pregunto cómo hubiera sido su vida (y su muerte también) si hubiera tenido alguna relación con el movimiento feminista', explicó a DIARIO DE CUYO la dramaturga sanjuanina. "Me pasa que la leo (ella escribía poemas en cuadernitos y en hojas sueltas, los publicó Seix Barral en un libro que se llama Fragmentos) y veo una mujer que ha sufrido tanto. Entre otras cosas por no poder salirse de esa etiqueta de la rubia tonta, a pesar de su estudio profundo de la actuación y su intelecto tan desarrollado (tenía más libros que ropa, por ejemplo). Entonces pienso: si ella hubiera tenido contacto con el feminismo y con esta propuesta más inclusiva, que nos permite valorarnos como mujeres y cuestionar la jerarquía masculina; sobre todo, un movimiento que nos legitima y nos da voz, ¿cómo hubiera sido su vida? A partir de esa pregunta, escribo y le escribo a ella como un homenaje', se explayó la licenciada en Letras, directora teatral y también música y compositora sobre la inquietud que dio origen a su proyecto.



Botti, que participa por primera vez de este encuentro, tiene por delante un trabajo intenso, que incluye sesiones de taller, asesorías personalizadas y actividades colaborativas; además de la redacción de su obra, de la que debe presentar un avance semanal. La residencia concluirá con workshops de texto con directores y actores y una lectura dramatizada abierta al público.



"En primera instancia, mi interés es por un lado mi formación; y por otro lado la oportunidad de que esas actividades me generen una práctica de escritura y un tiempo dedicado a la escritura que es muy importante para mí y que se me ha vuelto más una rutina con la situación de la pandemia. Siento que en estos meses he podido ser "más escritora" que los años anteriores, porque entendí esto de dedicarle tiempo. La Residencia para mí es eso, una oportunidad de ordenarme, porque será muy intensa e intensiva', señaló Dana, ya sumergida en su apasionante experiencia literaria, desde casa.







DATO