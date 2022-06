Andrés Cantos se convirtió en el tercer sanjuanino en superar las Audiciones a ciegas de La Voz, sumándose a Dandara Guimaraes Mestre y Lucas Bongiovanni. El cantante de 26 años que se desempeña en la Banda de Música de la Policía de San Juan y es heredero de una estirpe de cantores tradicionales, se presentó en el reality de Telefe con la canción El Patio. Feliz, el artista local manifestó que fue por la "revancha" y se mostró satisfecho al seducir rápidamente a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Lali Espósito.



"Estoy que no me lo creo. El año pasado canté la chacarera Estrella fugaz y creo que me excedí de energía", sostuvo recordando su frustrada actuación en 2021, que el jurado también rememoró por su "enojo".



"Me encantó la elección del repertorio, hay algo que no faltó que es el sentimiento", dijo La Sole en tanto que Lali y Ricardo elogiaron su "voz espectacular". Pero finalmente, el crédito local escogió quedarse en el staff de Montaner, a quien hizo entrega de un poncho sanjuanino.