La mala relación de Maxi López y Wanda Nara no es novedad. Si bien desde hace un tiempo todo parecía haber mejorado y se creía que la ex pareja había comenzado a llevarse mejor, hoy todo indica lo contrario. En las últimas horas, el futbolista utilizó sus redes sociales para hacer un duro reclamo a la mediática.

Algunos meses atrás, él la cuestionó por llevar a sus pequeños a la casa que la blonda tiene en Lago Di Como en el peor momento de la pandemia de covid-19 en Italia. Ella prefirió llamarse a silencio y no responderle. Ayer, aprovechando el Día del Padre, el deportista volvió a cuestionarla, pero esta vez por no dejarle ver a sus hijos.

"Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca", redactó junto a una postal con sus pequeños en la Torre Eiffel. Y agregó: "Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben".

Nara pasó el día con sus hijos en la casa de campo que tiene con Mauro Icardi celebrando el cumpleaños de la madre del jugador del Paris Saint-Germain. "Vacaciones en casa y en familia. Hermoso Domingo, cumple de mi suegra", escribió la mediática junto a una postal.

Ana Rosenfeld, abogada de la blonda, comentó su publicación con una fuerte indirecta para López: “Preparanos el cuarto... Beso enorme a Mauro Icardi, en este día tan especial a un padre excepcional”.