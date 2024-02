Empoderada e indiscutida número uno, es la star más condecorada de la historia de los Grammy en 2023 que desbancó a 2 astros como Quincy Jones y Georg Solti y, hace un mes, pasó a ser la artista más premiada de estos galardones (con un total de 88 nominaciones y 32 gramófonos). Siempre con ganas de romper récords, Beyoncé volvió a hacer historia al convertirse en la primera mujer de color en encabezar la Hot Country Songs de la revista Billboard -el top de las canciones más populares de la semana del género que tuvo sus comienzos en 1958 y, en la actualidad, se basa en la suma de las ventas digitales, reproducciones en streaming y emisiones-.

De este modo; con extremo acierto, la cantante dejó a un lado el pop para pasar al country con la canción Texas Hold "Em, que causo furor entre sus seguidores, en tanto que con el corte 16 Carriages se encuentra en el puesto número 9 de la misma lista, según remarcó la publicación. Ambos temas se lanzaron el pasado 11 de febrero, luego del adelanto que hizo la diva en un anuncio sorpresa del Super Bowl para Verizon, con videos en YouTube.

Claro que, con esta hazaña, también marcó otro hito en su carrera: se transformó en la segunda mujer solista "sin acompañante alguno'en lograr que un single encabezara los rankings country; lo que, anteriormente, consiguió Taylor Swift con Love Story y All Too Well.

Tras recaudar 579 millones de dólares, con 2,7 millones de asistentes en 56 fechas a lo largo de 39 ciudades, la estrella nativa de Texas hace alarde de su arribo a la música de su infancia sin temor al que dirán y demuestra que lleva la corona bien puesta.

TIPS. Siempre activa. Cantante y empresaria se prepara para estrenar, el 29 de marzo, su octavo álbum de estudio Renaissance Act II. Es una de las artistas más exitosas y adineradas, madre de Blue Ivi y de los gemelos Rumi y Sir junto a Jay-Z.