Cinco nuevas experiencias interactivas para que los usuarios -pequeños, jóvenes y adultos- puedan descubrir joyas ocultas, desde una "jam session" al estilo de Bach hasta un viaje alrededor del mundo se suman a la variada y atractiva oferta que presenta Google Arts & Culture en su página web y en su aplicación para el móvil. Aunque la mayoría está en inglés, las indicaciones a seguir son sencillas y accesibles para todos.



En "A la caza del color" (Color Hunt) el usuario puede usar los colores de su entorno para recrear conocidas y no tanto obras de artes existentes, dotándolas de una diferente perspectiva; mientras que en "Dibuja tu arte" (Draw to art"), los usuarios pueden crean bocetos a partir de una barra de herramienta que permite dibujar, y luego descubrir cómo se transforman en obras de arte; al tiempo que se descubren otras tantas.



Los melómanos disponen de "Melodía asistida" (Assisted melody) que permite componer canciones en una hoja de música virtual y, con el clic de un botón, sonará como Bach sin que el usuario sea un experto en música. Y es que no se requieren conocimientos musicales, ya que Google utiliza un algoritmo de aprendizaje automático usando las obras corales del genial compositor.



Con "Un Océano de libros" (An ocean of books) se podrá explorar todo tipo de literatura y aprender datos divertidos a través de un mapa interactivo que guía al navegante por un paisaje de autores y libros, con el ánimo de descubrir nuevas lecturas a quienes se adentren en esta experiencia y también muchas curiosidades. Se comienza tipeando el nombre de un autor o libro y desde allí se abre un mar de aventuras, una más atrapante que otra.



Y aunque desde casa, también se puede viajar y explorar nuevos y asombrosos sitios con tan solo hacer un clic en el apartado Family Fun. Allí está la nueva propuesta de "Hooper, el pingüino explorador" un simpático guía con el que se podrán visitar las pirámides de Giza en Egipto, subir a la Torre Eiffel de Francia o recorrer la gran muralla China; y también visitar impresionantes museos.



Quienes quieran probar estas experiencias sólo deben ingresar a https://artsandculture.google.com/ y empezar a explorar estas actividades y otras tantas que ya se encuentran en la plataforma, como el "Art Projector", para proyectar famosas obras de arte en su hogar; "Fabricius", para decodificar jeroglíficos egipcios con una fenomenal máquina o "What came first?" (Qué fue primero?) para comparar distintos momentos culturales en la historia de la humanidad. Mucho para hacer, crear, aprender y entretenerse.