Como se viene repitiendo desde 2020, San Juan no pudo sortear la última fase y ganar así su pase al Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2023, que arrancará mañana y finalizará el domingo 29 de enero. La última vez que la provincia ganó un pasaporte al escenario de la Plaza Próspero Molina fue hace 5 años. En aquella ocasión, de las 6 categorías en las que se consiguieron representantes, fue el combinado La Huella Malambo -octeto mendocino dirigido por Juan Pelletier, Germán y Adrián Aciar, que representó a la provincia- el que se quedó con el triunfo y el boleto al festival.



Este año, sin ganadores por la sede Jáchal, la sede San Juan tuvo su última chance tras quedar en 5 de 9 rubros con Andrés Cantos en tema inédito, Dana Devia y Matías Zalazar en pareja de baile estilizado, la Compañía Riveros- Luna en conjunto de baile folclórico, Ángeles Domínguez como solista vocal y el Dúo los Barros en dúo vocal. Luego de una ardua jornada, que se desarrolló desde la noche del miércoles hasta las primeras horas de ayer, los artistas dialogaron con DIARIO DE CUYO y dieron su parecer sobre las devoluciones.



Javier Riveros, director de Riveros- Luna junto a Natalia Luna, dijo que están muy "satisfechos' con el trabajo mostrado. Sin embargo, recalcó que "ya no sabemos qué quiere el jurado', al quedar siempre a un paso de subir al festival más resonante del país. "Ojalá nos equivoquemos pero en base a lo que venimos viendo, todos estos años el jurado ha preferido que gane una sede de Buenos Aires', expresó. "Las obras que traemos son muy trabajadas, con un técnico de sonido y uno de iluminación. Esta vez, pusimos "Pensando en volver... el pueblo", centrado en un lugar sin alusión a una región, los incendios que afectaron al país y la hermandad para sofocar el fuego; pero no pudo ser', reflexionó el coreógrafo que prefirió quedarse con "la demostración de profesionalismo' de sus bailarines.



Por su parte, Andrés Cantos no obtuvo el triunfo con su canción Secretos del Alma, si bien, se reconoció "feliz' con lo logrado por ser su primera vez en el rubro junto a los músicos Leonel Cajas, Fernando Luna, Pablo Soria y Cristian Manrique. "Llevé una propuesta distinta, en formato banda y me dijeron que estuvo muy bien la poesía', manifestó quien, en relación a lo que habría que mejorar, añadió que los jueces le indicaron que "trabaje que la estructura melódica no se junte con la parte armónica'. "Soy partidario que hay que respetar lo que los otros ven. Hay que ser paciente, si no fue hoy será la próxima', subrayó.



Por su parte, después de presentar el vals A unos ojos, de Carlos Montbrun Ocampo, Ángeles Domínguez aseveró que aunque gustó la interpretación, la afinación y los matices, "uno de los jueces que también estuvo el año pasado remarcó que le hubiese gustado un tema distinto, porque llevé el mismo que el año pasado, pero a otro fue el que más le gustó', sostuvo en su debut como finalista.



Matías Zalarar, quien actuó con Dana Devia en pareja de baile estilizado, habló sobre la actuación de la delegación en general expresando que hubo "una buena participación'. "No es nada sencillo llegar a estas instancias. Llegan los mejores del país y San Juan estuvo con un nivel muy alto. Todos se preparan muy bien y algunos vienen desde años intentando. En nuestro caso es la segunda vez y es un verdadero logro', subrayó subrayando que "es una etapa en la que se debe hilar fino'.



En cambio, desde la dupla Los Barros, que concursó con el chamamé "El cielo del albañil', de Teresa Parodi; Matías Barros opinó determinante que "no nos alcanzó para ganar. El jurado no fue de muy buen nivel para mí. Si lo hubiese sido, hubiera elegido algo que veníamos preparando hace mucho tiempo. No estuvo a la altura'. Su hermana Cintia puso paños fríos y manifestó que "nos dijeron cosas lindas y nos sugirieron agregar otra guitarra'. Claro que motivados y con esperanzas, todos manifestaron que seguirán apostando al regreso.