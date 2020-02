El artesano albardonero Antonio Abarca volvió a ser galardonado en la 54° Feria Nacional de las Artesanías y Arte Popular Augusto Cortazar, en Córdoba. Nuevamente una de sus piezas recibió el primer premio en el rubro Madera Juguería, sumando a los otros 12 que ya recibió. Hace 16 años que lleva sus creaciones a la feria que se desarrolla en la Plaza San Martín donde suele ser invitado especialmente. Esta vez la ganadora fue una réplica de un auto antiguo, un Renault Town car de 1912, el auto de la película con Leonardo Di Caprio y Kate Winslet.



"Hace un tiempo en mi casa vi la película Titanic y me encantó el coche que van subiendo al barco y me inspiré para hacerlo. Siempre me gustó trabajar con madera. Este auto tiene ocho tipos distintos, algarrobo negro, laurel, cedro, naranjo y también trabajo otras tipos de madera. Yo veo una madera y me vuelvo loco", contó el artesano a DIARIO DE CUYO desde Cosquín.



Abarca suele estar presente en otras ferias, como la Feria Internacional de Artesanías de San Juan, la que se hace durante la Fiesta del Poncho en Catamarca y una en Berazategui (Buenos Aires). "Los autos siempre me han dado grandes satisfacciones" concluyó el artista.



El Mercado Artesanal Luisa Escudero, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura provincial, también fue galardonado como institución cultural.