En una gala dominada visualmente por el negro, tres mujeres desoyeron el "dress code". Barbara Meier usó un vestido bordado floral con cola de plumas pastel, y explicó que su manera de luchar por los derechos de la mujer es dejando que se vistan como quieran. Bianca Blanco eligió un modelito rojo tildado de "vulgar", y quedó entre las peores vestidas. "Llevarlo no significa que esté en contra del movimiento Time's Up", se reveló. Y la presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera, Meher Tatna, explicó que en su cultura -es de origen indio- el rojo equivale al negro.

Bianca Blanco

Barbara Meier

Meher Tatna



GANADORES



* CINE



Actor de reparto: Sam Rockwell - Tres avisos por un crimen

Actriz de reparto: Allison Janney - I, Tonya

Película de habla no inglesa: In the Fade

Película animada: Coco

Musical original: La forma del agua

Canción original: "This Is Me" - El gran Showman

Guión: Tres avisos por un crimen

Actor protagonista comedia o musical: James Franco - The Disaster Artist

Actor protagonista de drama: Gary Oldman - El instante más oscuro

Actriz protagonista comedia o musical: Saoirse Ronan - Lady Bird

Actriz protagonista de drama: Frances McDormand - Tres avisos por un crimen

Dirección: Guillermo del Toro - La forma del agua

Drama: Tres avisos por un crimen

Comedia o musical: Lady Bird



* TELEVISIÓN



Drama: The Handmaid's Tale

Actor protagonista drama: Sterling K. Brown - This is Us

Actriz protagonista drama: Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Comedia o musical: The Marvelous Mrs. Maisel

Actor protagonista comedia o musical: Aziz Ansari - Master of None

Actriz protagonista comedia o musical: Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Miniserie o película para TV: Big Little Lies

Actor protagonista de miniserie o película para TV: Ewan McGregor - Fargo

Actriz protagonista de miniserie o película para TV: Nicole Kidman - Big Little Lies

Actor de reparto de serie: Alexander Skarsgard - Big Little Lies

Actriz de reparto en serie: Laura Dern - Big Little Lies

Honorífico: Oprah Winfrey

Parte del staff de Tres avisos por un crimen, la peli revelación.