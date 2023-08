Pablo Alarcón empezó a actuar a la gorra en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires y la noticia impactó al mundo del espectáculo. Tal como declaró a TN, tomó esta decisión porque está sin trabajo y como forma de protesta al momento político y económico que está viviendo el país.

Firme a su postura, el reconocido artista compartió en las últimas horas una publicación donde se burló de Alberto Fernández. Lo hizo a través de un meme y lo comparó con uno de los personajes de la obra “Discurso de la servidumbre voluntaria” que él hace en Plaza Francia.

“Después de las elecciones”, dice el texto que contextualiza la imagen. Allí, se puede apreciar la cara del actual Presidente editada digitalmente sobre Augusto Gavilán, el músico que acompaña a Pablo Alarcón en el show callejero. También aparece Sergio Massa, ocupando el rol protagónico que tiene el actor.

Qué dijo Pablo Alarcón sobre su obra de teatro a la gorra

El espectáculo “Discurso sobre la servidumbre voluntaria” de Pablo Alarcón tiene lugar todos los domingos de 15 a 17 en Recoleta, junto al músico Augusto Gavilán. En diálogo con TN Show, el actor destacó que su autor, Étienne de La Boétie, en 1548 interpretó esta obra por las calles de Francia como una forma de protesta contra el gobierno y la manera de gobernar la cosa pública.

“‘Nos roban. Manejan la cosa pública como si fuera de ellos. Y muchos están contentos. Y los que no están de acuerdo con ese gobierno, se callan. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo’”, recitó. Y reflexionó: “Notable como encaja en esta realidad, ¿no?”.

Pablo también explicó a este medio por qué había tomado la decisión de hacer esta actuación a la gorra. “Primero, este es mi oficio. Segundo, soy un actor que está sin trabajo. Tercero, encontré un texto que es muy apropiado para el momento político y económico que está viviendo el país”, enumeró.

“Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo. Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, comentó también en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).