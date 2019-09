“El show del espectáculo”, el programa que conduce Ulises Jaitt por AM 1300, siempre deja qué hablar por sus picantes entrevistas en donde el hermano de Natacha pasa por todos los temas: sexo, actualidad, opiniones, etc. En esta oportunidad, estuvo Pablo Layus al aire y habló, entre otras cosas, sobre el colectivo de actrices.

Ante la pregunta del conductor sobre qué pensaba sobre el movimiento de las actrices argentinas que se unieron para pelear por los derechos de la mujer, Layus disparó: “No fueron claras en por qué se armaron. Quedó en lo de Thelma Fardín y nada más. Hubo un montón de denuncias que no apoyaron. Después amenazaron en contar con que no era solo Juan Darthés y tampoco quedó en nada”.

Cabe recordar que Flor de la Ve, Érica Rivas, Valeria Bertuccelli, Laura Novoa y Romina Gaetani fueron algunas de las artistas que abandonaron el colectivo y crearon uno nuevo bajo el nombre de Las Bolten.

En cuanto a su relación, contó que está en pareja con su mujer hace casi diez años y que cree en el poliamor pero no con su esposa: “Hagamoslo, pero no con mi mujer. El paso de la vida es uno solo y uno tiene que disfrutarlo de la mejor manera”.

Por otro lado, Layus habló sobre la gente del medio y explicó que si tuviera que titular a alguien como el famoso más insoportable o maleducado elegería aMariana Nannis: “No me gusta para nada. Nunca me gustó su discurso de mostrarse como una diva”. Y además, reveló un sueño que lo mantiene unido al mundo del espectáculo: “Me gustaría conducir un programa o sentir que soy el comandante. He tenido mis proyectos en Córdoba, pero me gustaría dar ese paso en la televisión nacional”.