Hace unos meses, Pablo Rago fue denunciado por abuso sexual por Érika Basile, aunque el actor fue sobreseído de la causa el 16 de marzo. Y por primera vez desde ese día, rompió el silencio.

“Me preocupaba más mi vieja que el resto de las cosas porque yo sé quién soy”, expresó el artista este sábado en diálogo con Agarrate Catalina.

En ese sentido, el actor aseguró que eso lo afectó muchísimo a nivel personal y también en lo laboral, aunque manifestó que no siente “ningún rencor” hacia ella.

“Creo que en el caso de una mujer que denuncia acoso, abuso o maltratos tiene que ser escuchada. Esto tiene que ser así”, inició Rago.

Y señaló: “Es muy triste lo que pasó, me afectó muchísimo. Perdí posibilidades de trabajo, perdí plata por abogados, psicólogos, psiquiatras, pero la verdad que no. Desde afuera vienen y me dicen ‘ahora andá contra ella’, pero no voy a hacerlo. La verdad que lamento muchísimo lo que pasó pero no tengo ningún rencor”.

“En el momento te juro que me preocupaba más mi vieja que el resto de las cosas porque yo sé quién soy. Me preocupaba mi mamá porque es una mujer grande y estaba preocupada. Tengo que decir que soy su preferido de los cuatro hijos que tiene, entonces fue muy duro para ella”, insistió Pablo Rago.

El pasado 16 de marzo, el juez Walter José Candela resolvió “sobreseer a Pablo Ragonese respecto del delito de abuso sexual, con la expresa mención que la formación de la presente no afecta el buen nombre y honor del que gozare; sin costas”.

Ante el fallo de la Justicia, Basile había narrado a Teleshow: “Que fue solo una mala experiencia, que para ellos no hubo abuso. ¡Una mala experiencia! Yo dije la verdad. ¿Por qué descree la justicia? ¿Porque él es famoso y tiene dinero?”.