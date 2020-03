Aníbal Pachano habló este martes sobre el coronavirus y las medidas de prevención anunciadas por el Gobierno. "No le tengo miedo", aseguró el coreógrafo en referencia a la infección y al tiempo que desafió los pedidos de Alberto Fernández: "No voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente".

"Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. Soy consciente de que tengo mucho riesgo pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio. No me siento mal. Mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea", contó el jurado del Bailando en el programa Hay que ver (canal 9), conducido por Denise Dumas y José María Listorti.

Consultado acerca de las medidas que tomó el Gobierno para prevenir que haya más casos, señaló: "Hay que controlar el miedo. Una de las causas de mi cáncer es el miedo. Me voy a correr de ese lugar porque no es un buen consejero".

"Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente. Una cosa es la precaución y otra el panic attack . Voy a seguir positivo, como lo hice con mi cáncer", agregó Pachano en alusión a los anuncios que hizo Alberto Fernández para intentar frenar el aumento de casos.

En ese sentido, manifestó: "Este virus está desde el mes de diciembre y las medidas se tomaron tardísimo. De todas maneras, cuando vuelva a Buenos Aires voy a hacer la cuarentena, claro. Pero mas allá de eso no voy a entrar en pánico porque ya viví esa situación emocional y no quiero colaborar a mi estrés y locura".

Para cerrar la entrevista, el bailarín enumeró todos los problemas de salud que padece:"En diciembre tuve una neumonía bilateral y salí adelante. Tengo 16 problemas en el organismo, es decir, cada 10 centímetros tengo un problema. Tengo EPOC, cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, diabetes, VIH. Tengo una situación en la cual puedo contagiarme o no, pero creo que hay que dar esperanza".