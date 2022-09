Pachu Peña contó que hace algunos meses visitó “La Razón de Vivir”, el centro de rehabilitación allanado el pasado jueves, aseguró que no vio “ningún maltrato” y apoyó al Teto Medina.

En el programa Firetime (Cadena 3), Peña dio detalles de cómo fue su visita a la comunidad terapéutica de la cual formaba parte el presentador y que está siendo investigada en una causa por asociación ilícita, estafa, explotación laboral y reducción a la servidumbre. “Me llamó no hace mucho el Teto y me dijo ‘estoy ayudando a unos chicos en rehabilitación por la droga, porque yo pasé por esto y salí, entonces ahora los ayudo, les doy charlas y me preguntaron por vos. Se mueren si vas y contás unos chistes ¿te animas a venir?’”, precisó.

El humorista le dijo que iba a ir, pero nunca pactaron un encuentro. Sin embargo, fue tanta la insistencia por parte de Medina que fijaron una fecha. ”Tenía como una hora y cuarto de viaje y me hinchó tanto los cocos que fui un día después de la radio”, sostuvo.

Cuando llegó al lugar, se encontró con “un montón de chicos” sentados en semicírculo junto la Teto. “Les agradecí por invitarme, y les di unas palabras de aliento. También les conté chistes y me fui”, precisó, y agregó que, luego de agradecerle, Medina le puso “una plata en el bolsillo” y le dijo: “Tomá, para la nafta”. “Eran 5 lucas y no me aceptó que se la devolviese, yo fui gratis”, destacó el humorista.

Además, Pachu remarcó que la impresión que le quedó de ese día fue muy buena. “Me pareció: ‘qué bien el trabajo que está haciendo este tipo’”, sostuvo, y añadió: “Hoy me desayuno con esta historia y, por lo menos cuando yo fui, no vi ningún maltrato, los chicos lo adoraban, no vi nada raro”.

El humorista señaló que podría tratarse de “un ajuste de cuentas, un vuelto”. “Él llevaba a muchos chicos de la calle que no solo estaban en las drogas sino que también vendían, eran soldaditos y puede ser una cuestión así, no sé. Me extraña mucho porque yo no vi nada malo y los medios lo estaban matando”, concluyó.