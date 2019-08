La primera edición fue en 2018, en adhesión al I Encuentro de Pintores Paisajistas; y tan buena fue la repercusión, que la artista plástica Silvina Martínez, a través de la Fundación Exedra, decidió reeditarla y ya comenzó recibir material. Se trata de la convocatoria "Arte por correo postal', que -de carácter internacional- vuelve a tomar cuerpo de cara al nuevo encuentro de paisajistas que se llevará a cabo entre el 20 y el 23 de septiembre, organizado por el Grupo Latitud Sur de la provincia. "Paisajes oníricos' es la temática que hilvanará los trabajos de distintas partes del mundo, ya que la participación está abierta a artistas de cualquier edad y residencia (ver "El dato').



"El objetivo, como todas las convocatorias de esta especialidad, no es justamente concursar. No existe un jurado y no hay selección, todo el material que se recibe es aceptado, difundido en las redes y posteriormente expuesto en algún espacio cultural de la ciudad', comentó Martínez, quien recordó que el año pasado se recibieron 130 obras de 20 países, entre ellos Brasil, España, Portugal, Alemania, Turquía y Noruega, además de otras de diversas provincias argentinas.

Silvina Martínez



"Luego de ser difundidos por las redes, esos envíos se expusieron en la Biblioteca Sarmiento Legislador. Este año todavía no está decido el espacio de exhibición, pero ya están llegando las cartas, lo cual es muy emocionante y me hace pensar que será exitoso nuevamente. La difusión por las redes adquiere dimensiones extraordinarias, ya que la mayoría de los sitios internacionales de Mail Art, colaboran en multiplicar las ediciones', acotó la organizadora, quien señaló que es común que los sobres que recibe de Europa contengan, además de los trabajos, algunos regalitos como tarjetas o stickers.



Antecedente de este "Arte por correo postal' es también "Cuerpos insurrectos', otra convocatoria que lanzó Martínez como una parte de un proyecto que con otros artistas lleva a cabo en el Instituto de Expresión Visual (IEV). En este caso, dijo, se recibieron más de 300 cartas y fueron mostradas al público en numerosas "Exposiciones Súbitas' realizadas en talleres de arte, confiterías y otros espacios; en el Museo de Bellas Artes para el día de los Museos; y también junto a otras obras, en la exposición "Cuerpos desacatados-Recorridos inesperados' en el IEV.



"Por algún tiempo el arte por correo postal fue reemplazado por el Mail Art por Internet. Sin embargo, el envío de obras por correo postal nunca murió totalmente, y ha florecido con fuerza en los últimos tiempos. Y es que el arte por correo postal tiene características propias, porque no sólo cuenta la obra que llega dentro de un sobre, sino el sobre mismo, con sus estampillas, sus sellos, sus intervenciones', subrayó Martínez, abresobres en mano y a la espera de mucho más arte del mundo.

El Dato

Para artistas de todo el mundo. Tema: Paisajes oníricos. Técnica libre, no mayor de A4. Enviar hasta el 20 de septiembre a Roger Ballet 468 sur.

Uno de los sobres-obra, en ambas caras. De Marie Francois Pringent, Francia.



Otro sobre intervenido con el arte de Richard Baudet, Marsella, Francia.