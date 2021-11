Palito Ortega no tuvo una infancia del todo feliz, todo lo contrario ya que vivió momentos de carencias materiales. Pero eso no le impidió tener una pasión que lo llevó a ser una de las grandes estrellas de la música. Con carisma y un don especial se volvió un líder de masas que traspasó el ámbito artístico: llegó a ser gobernador de su Tucumán natal y también lanzó una candidatura para la vicepresidencia de la Nación y el Senado, en un momento donde la política apostó por la fama de las personas.

Palito transitó los estados de la pobreza a convertirse en un cantante que batió récords y formó una familia que se transformó en una de las mas queridas del país. Y parte de su historia la compartió en “Los Mammones”, donde recordó su dura historia familiar por el abandono de su madre. “Se había separado de mi padre y no supimos más nada”, relató.

“Yo la reencontré en Buenos Aires. Había empezado a cantar en una radio con El Club del Clan (un grupo musical de los sesenta) y me escribió una carta. Como llegaban cuatro o cinco las guardaba”, sostuvo el artista.

“Yo vivía en una pensión y me llevaba las cartas y no las abría hasta que no tenía veinte o treinta. De repente, abro una y decía: «querido hijo…». Tenía casi 19 años. Fue fuerte. De alguna manera venia fogueado. Cuando empezás a trabajar de chico…”, comentó.

En el programa recordó que trabajó en su provincia repartiendo diarios y se entretenía cantando tangos en una radio local. “Fui lustrabotas y limpiaba en el cementerio. Yo cantaba en el cementerio y me venían a callar. «Pibe, pará», me decían. Yo no me daba cuenta. Cantaba y cantaba”, contó entre carcajadas con el conductor del ciclo.

Palito arribó a Buenos Aires con solo 14 años, comenzó trabajando en un bar a cambio de un sueldo muy bajo y un lugar para dormir en el sótano del local. Después vendió café en las calles y se instaló en las puertas de Canal 7 y Radio Belgrano, en donde el destino lo comenzó a cruzar con el mundo del espectáculo. Y a partir de ahí, con las oportunidades que le brindaron, inició una carrera de ascenso notable.