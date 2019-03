Pamela David reveló detalles íntimos de su vida personal y sus objetivos en el plano profesional en su carrera televisiva. La conductora de Pamela a la tarde, dio una entrevista en exclusiva donde habló sobre su posición política, y sobre su vida en familia.

Confesó que sueña con convertirse en la “número uno en la conducción”. Eso a es a lo que aspira actualmente. Y nombró a Mirtha Legrand como una inspiración a la hora de visualizar en alguien ese sueño: “Podés estar de acuerdo, o no, con ella, pero como conductora es brillante, conoce sobre todos los temas que aborda”.

También explicó a La Nación que su magazine se enfoca principalmente en la economía. Pero que no la ve como un número, sino que intenta pensarlo como personas, como familias. Y afirmó que mira con mucho “dolor y tristeza” a todo lo que está ocurriendo en la sociedad.

Además, habló sobre su pasado y lo comparó con su presente. La conductora está casada desde el 2016 con el empresario y presidente del Grupo América, Daniel Vila. Pero ella sostiene que no siempre vivió una vida en buenas condiciones económicas. Pamela nació en Córdoba, vivió en Santiago del Estero, y después se mudó a Buenos Aires, donde debió luchar para llegar a donde está hoy. “Yo sé de necesidades, de dificultades, de tener que salir adelante. ¿Cómo no voy a hablar por aquellos que no pueden hacerlo? Me siento en la obligación de ser la voz de los que no llegan a fin de mes”, afirmó.

También le preguntaron si había sufrido algún tipo de acoso en su extensa carrera en la televisión. Pamela David posó desnuda para PlayBoy, y también en La Peluquería de los Mateos. “Nunca viví el tema de la cosificación. Entiendo y respeto a quien padeció eso. También creo en las decisiones individuales: a mí nadie me puso un revólver en la cabeza para salir en la revista Playboy”, aseguró.

Y agregó: “No me sentía cosificada ni acosada. Nunca lo viví como algo machista. Al contrario, me parecía tan básico ganar un papel por el solo hecho de mostrar un escote. Me parece muy bueno cómo están cambiando las mentalidades, pero todavía falta un montón”.

