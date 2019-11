En medio de los rumores que envuelven a la grilla que América está preparando para 2020, la versión de que Pamela David no continuaría con su clásico programa de la tarde comenzó a tomar fuerza, aunque muy pocos la creían. Sin embargo, la conductora le confirmó a Exitoína su decisión de no continuar.

"No voy a seguir con el programa, eso es seguro. Ya se lo comuniqué a mis compañeros y al canal", expresa en referencia a Pamela a la Tarde, el ciclo que conduce y con el que durante este año logró marcar agenda. Sin ir muy lejos, fue ahí donde la viuda de Emilio Disi habló sobre la supuesta relación del cómico con Iliana Calabró.

No obstante, Pamela es contundente en cuanto al trascendido de que se tomaría un año sabático. "Me da taquicardia de solo pensar en un año sabático. No está en mi naturaleza, nunca se me ocurriría decir eso. Pero la verdad es que no sé que voy a hacer el año que viene. Estoy pensando pero no tengo nada definido. No tengo apuro".

Vale recordar que hace unos meses David lanzó un proyecto de entrevista por fuera de la pantalla de América. PamLive, un ciclo desde Instagram con la producción de Jotax. "Se me ocurrió hacer este formato porque me di cuenta que en Pamela a la tarde no nos queda tiempo para profundizar temas que son de mucho interés para la gente y que tenía ganas de tratarlos con dedicación, como terapias alternativas, esoterismo o psicología, entre otros", explicó en el momento del lanzamiento.

Cerrando el año, América viene sufriendo varios cambios. Tras la renuncia de Mónica Gutiérrez al noticiero, comenzó a gestarse la idea de ponerle fin a América Noticias, y reconvertir Intratables para que ocupe ese horario. Además piensan en sumar un ciclo periodístico con Luis Novaresio para la noche, y adelantar el horario de Animales Sueltos. Pero sin dudas, la salida de Pamela David es el cimbronazo más fuerte.

Fuente: Exitoína