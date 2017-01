La diosa que se robó todas las miradas, todos los flashes y hasta la atención de la prensa, continúa dando que hablar. Y sí señora, Carolina "Pampita" Ardohaín es "la" mujer del momento por eso, ahora, le propusieron hacer un film de corte erótico que comenzará a rodar en marzo, en su lugar en el mundo: la ciudad uruguaya de Punta del Este.



El actor que tendrá el placer de seducir a la hermosa pampeana será el modelo Juan Sorini, quien saltó al estrellato con su caracterización de "El petisero", que enamoró al personaje que hacía Juan Minujín en Viudas e Hijos del Rock and Roll, tira que fue por Telefe en 2016 y en la que lució su trabajado torso. No buscaron cualquier tipo, ojo...



Novia del tenista Juan "Pico" Mónaco, con quien vive un romance de película. Pampita está echa una adolescente, aunque cumplió sus 39 años el pasado 17 de enero.



Y haber retrocedido en el tiempo, hace que sus hormonas estén ¡pum para arriba! Será por eso que decidió jugarse por el thriller de alto voltaje que llevará por nombre Desearás... al hombre de tu hermana.



"No soy una improvisada. Me gusta prepararme para cada trabajo. Recibimos cinco guiones, pero nos quedamos con este. Se trata de un drama entre dos hermanas con un secreto familiar. Yo soy una de ellas. Estoy feliz. Hice el casting y quedé", contó la diva en la revista Viva, donde reveló que para el trabajo ya comenzó a tomar clases de actuación.



Ambientada en 1970, la historia estará a cargo de Diego Kaplan. ¿La guionista? Erika Halvorsen, la misma de El hilo rojo, largometraje que protagonizaron y durante el cual quedaron flechados su exmarido Benjamín Vicuña y "la China" Suárez. ¿Para Vicuña que lo mira por TV?