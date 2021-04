Carolina Pampita Ardohain fue una de las famosas que se quejó en las redes sociales por la suspensión de clases presenciales en los tres niveles educativos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En su cuenta de Twitter, señaló: “¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”.

“¡Al menos 450 mil vacunas fueron destinadas para los docentes! ¿Y suspenden las clases presenciales?”, dijo la modelo a continuación. Y luego, la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio cerró: “¡Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! ¡Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!”.

Tras estas declaraciones, José María Listorti realizó una fuerte crítica a la conductora en el ciclo Hay que ver de El Nueve: “Yo la quiero un montón a Pampita, la admiro y entiendo que esté en contra, pero venís de hacer un baby shower con 40 personas. Tené un poquito de criterio en la vida, seamos un poco más responsables”. Además, el ex ShowMatch argumentó: “El baby shower puede esperar, no es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”.

En este momento se sumó Denise Dumas, coincidiendo absolutamente con la postura de su compañero y apuntando específicamente a las reuniones sociales: “Es lo que contribuye a que el presidente tenga que decir ‘cortemos por algún lado’”, señaló la conductora. Cada vez más enérgico, Listorti retomó su argumentación y señaló a Florencia Peña, cuyo testimonio a favor de las medidas restrictivas también había sido parte del informe: “Flor Peña también hizo una fiesta hace poco para no sé cuántas personas. Nuestra gran responsabilidad es esa. Hace un poco se casó uno de los chicos de producción y yo le dije, ‘te quiero mucho, casate, pero no voy’”, afirmó el conductor para resaltar su postura.

La esposa de Roberto García Moritán salió a defenderse de las críticas de Listorti en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana: “Yo no estaba hablando de mi situación y la de mis hijos, estaba hablando de la Argentina que quiere que les quede a mis hijos. Una Argentina donde la gente esté educada, donde tengan trabajo, cierta formación, esa es la Argentina que sueño para mis hijos. Mis hijos tienen dispositivos móviles, internet, un plato de comida. No es la realidad del 60% de los argentinos”. Por último, minimizó las críticas de José María al señalar que no le importaba lo que dijeran los demás.