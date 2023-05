Mar Tarrés encabeza una campaña para crear un hospital público veterinario y pide ayuda a distintos famosos. Ante la negativa de Pampita Ardohain, no dudó en escracharla en sus redes sociales. Furiosa, la modelo salió al cruce y la influencer decidió borrar el posteo.

Después de que Tarrés publicara una captura del chat en el que Pampita le decía que no podía firmar y la cuestionara duramente por no cumplir con una supuesta responsabilidad social de cuidar a los animales, la modelo salió al cruce.

“Sos una busca fama, sino no se entiende. Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota. Que seguro te sale bien. Qué pena haberte contestado tu mensaje amablemente apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa”, lanzó molesta. Y agregó: “Solo alguien muy mala persona publica una conversación privada para hacerle mal a otro”.

La influencer recogió el guante y la acusó de no querer colaborar por tratarse de una campaña ad honorem. Sin embargo, ante la lluvia de críticas de sus seguidores y fanáticos de Pampita, que remarcaron que la modelo no tenía la obligación de firmar, Tarrés decidió eliminar el posteo y compartió una nota de TN Show sobre este inesperado escándalo.

Al ver esa publicación, Pampita decidió contraatacar y fue lapidaria: “Ahí tenés tus notas en los portales, todas a costa mía. Te salió bien la estrategia. No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no está bajo mi cuidado y transparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginás de muchas otras maneras. Qué ingenua yo en haberte contestado. Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen ‘¿pero cómo no la conocías?’”.

Y completó: “Parece que te manejás así bastante seguido. Qué miedo poner una firma en un proyecto de alguien que si no hace lo que ella quiere, se maneja así. No sé quién se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá a esos animales los cuide alguien con un buen corazón y no vos”.

Mar Tarrés escrachó a Pampita porque no firmó una petición para la creación de un hospital público veterinario

En sus historias de Instagram, Mar Tarrés habló de su proyecto como rescatista en pos de la creación de un hospital público veterinario. “Necesitamos de grandes empresas que nos ayuden a llegar al objetivo más rápido y de todos ustedes, porque todos unidos podríamos haber hecho este proyecto hace años atrás. Si Santi Maratea puede juntar tanto dinero, nosotros también podemos lograrlo. Podemos dejar de hacer sufrir a tantos animales que hoy se están muriendo de dolor por alguna enfermedad”, comenzó diciendo.

Allí explicó que el objetivo de la creación de un hospital público veterinario es que cualquiera que vea a un animal sufriendo pueda llevarlo a atender gratuitamente. Entonces señaló que muchas personas por falta de dinero no se involucran y quienes sí lo hacen, se endeudan.

Para tener más alcance, Tarrés le pidió ayuda a distintos famosos. ¿Cómo? Con una firma y la frase “Hospital público veterinario ya”. Tal como mostró en sus historias de Instagram, Leo Montero y Guillermina Valdés se involucraron en la causa, pero ella estalló ante la negativa de Pampita.

“Caro, ¿podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya?”, le dijo. A lo que la top model respondió con educación: “Hola Mar. No puedo. Beso”. Molesta, no dudó en escracharla en redes sociales. Lo cierto es que, muchos usuarios salieron a bancar a Pampita debido a que todos señalaron que no tenía la obligación de hacerlo y no podía exponer a alguien por pensar distinto.