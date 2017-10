Con la muerte de su hija Blanca en 2012, Carolina Ardohaínvivió el dolor máximo que puede transitar una persona. Y si bien no suele hacer demasiadas referencias sobre el tema, entrevistada por Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle, la modelo habló de cómo sintió ese momento.

“No veía a mi alrededor. Es muy complicado de describir. No estaba consciente de nada de lo que pasaba a mi alrededor y me llevó muchísimos meses conectarme de vuelta con la gente. Me tomé mucho, mucho, mucho tiempo antes de conectar con la gente otra vez”, reveló ante la pregunta de sobre cómo tomó el tratamiento del periodismo, y la gente, sobre el tema.

“Así que no tuve una devolución instantánea ni tampoco en el momento me molestó la prensa porque estaba como en una burbuja, no veía lo que pasaba a mi alrededor. No veía nada“, explicó sobre sus sentimientos en ese momento.