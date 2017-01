No fue un año fácil para Pampita, pero los esfuerzos por mantenerse en pie la hicieron salir airosa. Ahora, la modelo pasa sus días en Punta del Este, donde combina trabajo con vacaciones y, relajada, ofrece alguna que otra confesión que toca sus fibras más íntimas.

En una entrevista con la revista Viva, la modelo fue consultada por su hija Blanca, pero la modelo no quiso ahondar en el tema. "¿Soñás con ella?", fue la pregunta. "No hablo de eso públicamente, trato de guardarlo para mis íntimos", contestó Pampita.

"¿Y cómo se sobrelleva el dolor?", repreguntó. "Yo tengo tres hijos más que criar, así que tengo un motivo hermoso para levantarme cada día y para disfrutar. Mis hijos son el motor de mi vida. Tengo la obligación de ser feliz, que me vean así y darle alegría al hogar. Creo mucho en Dios y eso siempre fue una herramienta y una ayuda. Hablo de tener presente la protección de Dios y los designios de Dios. Nunca quise ser un referente. Cada uno vive el dolor como puede y todos los sobrellevamos a nuestro modo", aseguró.

Otro de los temas que le implicaron un alto desgaste emocional a la jurado del Bailando fue su ruptura con Benjamín Vicuña. "La separación fue muy fuerte. ¿Nunca te vieron llorar tus hijos?", indagó la periodista.

"Nunca. Trato de que vean alegría siempre. Yo soy alegre, no es algo impostado. Tengo mil amigas separadas, que les pasó lo mismo que a mí", contestó, y ante la repregunta de que ella era pública y que fue un escándalo, Ardohain agregó: "Pero todo pasa y todas las cosas se sanan. Yo no me quiero quedar con ningún tipo de mochila. Con Benjamín nos llevamos lo mejor que podemos y tenemos una relación de respeto y de cariño. Tenemos hijos re chiquitos, así que vamos a estar comunicados muchos años más. Tratamos de que el diálogo sea fluido y fácil para todos".

Además fue consultada sobre las peleas en el Bailando. "Soy bastante cerebral, aunque tengo sentimientos y momentos pasionales. Pero en lo laboral, soy cuadrada. Respeto mi trabajo, jamás renuncié. Las cosas se empiezan y se terminan, como sea. Suelto rápido lo que me hace mal o no me gusta. Elijo el vaso medio lleno. Me gusta pasarla bien e ir a trabajar contenta. Y si estoy triste, trabajo igual. Me concentro. Después ya tendré tiempo para las emociones", reflexionó.



