Casi sin quererlo, Pampita se convirtió en noticia y quedó envuelta en el medio de un escándalo entre Eugenia Suárez y su ex, Benjamín Vicuña. Fue cuando Marcela Tauro contó en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) que la China descubrió una conversación privada y comprometedora entre su pareja y la modelo.

La actriz le respondió a la periodista a través de una historia de Instagram, en la que desmintió toda la información. “Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones, la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No te lo tengo que explicar a vos ni a nadie. No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida”, le dijo, entre otras cosas.

Pero faltaba la palabra de Pampita. Y Carolina usó la apertura de Pampita Online (Net) para instalar el tema después de que su compañero Luis Piñeyro le hizo la pregunta de rigor. "No existe ningún mensaje así. Es absolutamente falso. Nunca, jamás hablo del padre de mis hijos. Pero en este caso, como me meten a mí en algo que no tengo nada que ver, digo la verdad y es que no existe ningún mensaje de ese estilo ni va a existir, porque nuestra relación tiene que ver con nuestros hijos. De ellos es de lo único que charlamos en nuestros chats", aclaró la modelo.

"Prácticamente nos tenemos que comunicar casi todos los días por una cosa o por otra. Eso sí, pero ese mensaje no existe, nunca existió y no tengo nada que ver en ese tema. Tampoco tengo idea así que no me pregunten y jamás voy a hablar del padre de mis hijos en ninguna de sus situaciones. Cuando uno va con la verdad puede decir todo, es así", cerró contundente.

Después fue abordada a la salida del canal y, ante varios periodistas que la esperaban, declaró que "Es una mentira absoluta. Es totalmente falso. Específicamente ese mensaje que dicen que existe no existe. No es real".

"Me molesta que me pongan en esa situación y me molesta que hablen así del padre de mi hijo porque no es real", repitió enojada antes de dar por terminada la nota.