Consultada por si su futuro marido, Roberto García Moritán, va a dar declaraciones el día de su casamiento, Pampita dejó en claro que pretende respeto por parte de los medios de comunicación.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la modelo expresó: "Déjennos disfrutar este momento. La verdad que encontrar el amor es un milagro, a mí me costó un montón. He pasado por miles de situaciones. Este es un momento feliz para mí, así que no lo arruinen".

Y agregó: "No busquen hacer daño, me parece que me lo merezco porque yo soy buena onda con todos, siempre. Siempre paro y les doy una nota. Este es un momento muy especial para mí, un momento que quiero disfrutarlo y vivirlo con mucha paz".

"Les pido a todos encarecidamente que nos dejen vivir estas últimas semanas y estos días con buena onda y buena energía", finalizó.