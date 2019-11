El día después del casamiento de Carolina Ardohain con Roberto Moritán fue tan emotivo como la ceremonia misma. Es que en el regreso a su programa Pampita Online (Net, lunes a viernes a las 18) la conductora abrió su corazón y reveló una situación que vivió el 8 de febrero en Chile, en ocasión de visitar la tumba de su hija Blanca.

“Siempre se puede ser feliz. En la ceremonia yo ni sabía lo qué iba a decir en los votos matrimoniales y terminé diciendo lo que sentía. Yo el 8 de febrero tuve que viajar a Chile a hacer una campaña. Los días ocho para mí son súper especiales, muy fuertes, siempre. Es mi día permitido en todo el mes para conectarme con algunos lugares dolorosos y justo coincidió que estaba en Chile. Son días que los tengo que transitar en Argentina y, no digo ‘nunca’, pero creo que nunca más viviré en Chile. Los tengo que vivir acá a la distancia de donde me gustaría estar”, arrancó melancólica.

Fue entonces cuando se sinceró, con una historia que conmovió a todos. “Fui a llevarle flores a mi hija. Yo me sentía muy mal en ese momento, muy triste y el año anterior había sido muy duro para mí. Nunca le había pedido nada a mi hija, jamás, pero ese día estaba muy conmovida de estar ahí por esa coincidencia y le hice un pedido muy profundo. Fue muy desde adentro".

Pampita reconoció que le dijo: "‘Yo quiero tener un compañero en la vida. Nunca pedí nada hasta ahora pero siento que ahora me tenés que ayudar, para mí es importante transitar la vida con alguien que me de amor. Un amor que me de paz, y estar en calma”.

La modelo siguió con el relato, ante el respetuoso silencio de sus compañeros. “También le agradecí la salud de mis hijos, lo bien que los veía en su vida, cómo estaban creciendo y lo bien que estaba en el trabajo, cómo había recuperado la agenda de mi carrera. Pero esto me estaba faltando. Por mi forma de ser lo necesito. No es que me hace menos o más mujer el necesitar el amor. Por mi forma de ser, para mí, era importante tener un amor en la vida, estable, tranquilo y verdadero. Lo pedí de verdad, desde adentro mío con todas las fuerzas porque en ese momento estaba realmente muy triste”.

“Cuando aparece Robert en mi vida y en la primera semana me doy cuenta que todo fluía tan fácil y me veía venir que este era un amor verdadero, rápidamente me fui atrás y me acordé de esto. Y me dije ‘Claro, es esto lo que pedí, está llegando’”,

“Para mí lo pedí con tanta fuerza que se me cumplió. Creo que todo lo bueno y lo malo que nos pasa, todo está escrito y recién al final cuando ves el paneo general de todo lo que transitaste y viviste, te das cuenta que tenía que ser así”, remarcó convencida que el amor le llegó para quedarse.