Todo empezó cuando Pampita contó que las madres de los compañeros de sus hijos le piden ir al piso de ShowMatch para ver en vivo y en directo a Fede Bal, porque al parecer, les gusta.

A partir de ahí, Gege Neumann hizo una comparación por el tema de la edad, dijo que ellas son grandes y que "gustan" de Maluma, queriendo decir que suele pasar que te fijes en hombres más chicos.

Y fue en ese momento que Pampita declaró: "Nos copa. Muero por Maluma. Con mis amigas nos mandamos fotos".

Tras la confesión de Carolina, le preguntaron qué haría si el cantante le mando un mensaje privado por Instagram. Y ella contestó con una sonrisa:"No, es para mirar. Se mira y no se toca".

Ella estuvo muy cerca del cantante colombiano y a punto de sacarse una foto, pero fue frenada por Pico Monaco, quien en su momento era su pareja.

"En el verano lo tuve en la reposera de al lado y dije: 'Me voy a sacar una foto'. Me puse el sombrero, el collar, todo. Agarré el celular y mi novio me dijo ‘¿a dónde vas?’. Cuando le contesté ‘me voy a sacar una foto’, me dijo ‘no, vos no vas a ningún lado, vos estás loca, van a decir que salís con Maluma, que estás en Miami con Maluma’", contó en aquel entonces.