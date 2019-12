Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán se casaron el pasado 22 de noviembre con una gran fiesta en el Palacio Sans Souci, luego de tres meses de noviazgo. Después de esta celebración, la pareja viajó a Europa para disfrutar de una luna de miel en París.

La conductora y el empresario gastronómico compartieron muchas postales y videos de esta escapada romántica en las redes sociales. Aprovecharon para visitar lugares emblemáticos, como la Torre Eiffel, el Café de Flore, la Basílica de Sacre-Coeur de Montmartre, el restaurante The Garden at Ralph’s, el Museo de Louvre, el Hôtel Costes y el Palacio de Versalles, entre otros.

Este miércoles, los recién casados llegaron por la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fueron recibidos por una gran cantidad de periodistas y camarógrafos. “La pasamos re lindo, divino París”, declaró la modelo mientras caminaba de la mano de su pareja. “¿Fueron dos y volvieron tres?”, le preguntó Santiago Zeyen, cronista de Nosotros a la mañana sobre los rumores de embarazo. “No, solo llegamos dos”, respondió la modelo.

“Fue un viaje muy cultural, a mí me encanta y Roberto me acompaña en todas”, explicó la jurado del Bailando 2019. Pero, admitió que sufrió un episodio de inseguridad: “Me robaron el celular de adentro del abrigo, en Montmartre. Fue un experto, pero se solucionó rápido, no pasó nada”. Aunque no tiene un perfil mediático como su esposa, García Moritán también se animó a conversar con los periodistas sobre la escapada a París: “Fueron días espectaculares, me gustó todo, fue perfecto”.

Luego, Ardohain aprovechó para aclarar que no extendieron la luna de miel como había trascendido en algunos medios: “No me quedé una semana más. Yo pensaba que íbamos a grabar ShowMatch este miércoles, así que iba a estar en los programas del jueves y viernes, pero al final la producción decidió grabar el martes”.

Cuando le comentaron que Nicole Neumann (su “enemiga” mediática) fue elegida como su reemplazo en el ciclo de Marcelo Tinelli, la mamá de Benicio, Beltrán y Bautista prefirió no opinar sobre su colega: “Yo no pregunto y ellos pueden elegir a quien les parezca, por mi está todo bien”.

Tampoco quiso hablar de Benjamín Vicuña, el padre de sus tres hijos que se acaba de separar de la China Suárez. Solo hizo referencia al estado de los tres pequeños: “Mis hijos están muy entusiasmados y felices por nosotros, con ganas de que volvamos a casa. Se llevan muy bien con Roberto, él los conquistó”.

Por último, Roberto halagó a su mujer y manifestó sus ganas de tener un bebé: “Ella es una mujer muy simple, generosa y cariñosa. Es todo normal, salvo por estas cosas (su popularidad en los medios). En París, una persona le gritó: ‘Pampita, te queremos’. A mí me encantaría agrandar la familia”.