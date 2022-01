Otra vez la incertidumbre se apodera de los espectáculos y festivales que se realizan en departamentos sanjuaninos en la temporada de verano debido al aumento de casos positivos de covid; y ya se cobra su primera baja: Las Peñas de la Familia que se realizan en San Martín, puntapié de este comienzo de año, fueron suspendidas. Si bien ya estaban anunciadas y con publicidad activa, la cancelación a último momento quedó ratificada por decisión de la intendencia a cargo de Cristian Andino, que dio de baja a los espectáculos que tenían previsto realizarse todos los sábados de este mes (8, 15, 22 y 29 de enero). Este episodio ya encendió alarmas en el resto de las comunas que también tienen diagramadas sus propias festividades y las respectivas autoridades evalúan hora a hora si continúan o no con sus encuentros.



En comunicación con DIARIO DE CUYO, el intendente de Jáchal, Mario Vega, habló sobre la Fiesta de la Gran China y de la Fiesta de Huaco (homenaje al natalicio de Buenaventura Luna), que deberían hacerse a mediados de enero: "La unión vecinal de la China nos informó que no tienen intención de hacer la fiesta este año. Los vecinos de Huaco aún están evaluando hacerla o no, puede que haya una definición al respecto la semana que viene", señaló el funcionario jachallero. Por su parte, el intendente de Ullum, Leopoldo Soler, tiene ya la fecha estimada para la Fiesta de Ullum y su Espejo para febrero, sin embargo tampoco hay certeza de que llegue a hacerse en el actual contexto pandémico: "No podemos promocionar ninguna fiesta todavía. Vamos día a día analizando qué hacer. En el caso de realizarla, tomaremos todos los recaudos necesarios, pero no podemos asegurar nada. Vamos expectantes conforme a lo que pase a nivel provincial", manifestó. De todas formas, el intendente convocó para hoy a una reunión organizativa con las comparsas habilitadas que participarían en los festejos de carnaval "En Ullum están chayando" (celebración anunciada para el 28 y 29 de enero), para definir cómo proceder para tal fiesta. Otra de las celebraciones que corre riesgo de cancelarse es la principal de Albardón. Tradicionalmente se hace el último fin de semana de enero, con una previa en la semana anterior. Se viene planificando desde hace meses que sea el sábado 29 y domingo 30, pero el propio intendente Jorge Palmero expresó que la idea predominante en este momento es que no se realice. "Estamos muy atentos. Si este panorama de contagios sigue así, deberemos suspenderla. Todavía no decidimos nada, pero la semana que viene habrá novedades y nos ajustaremos a lo que determine el Gobierno de la provincia", contó. Uno de los factores que más incide en este sombrío panorama es la imposibilidad de controlar el gran flujo de asistentes que convoca la fiesta: "El Parque Indoamericano es muy extenso y no podemos controlar tanto espacio abierto, porque los jóvenes se reúnen en grupos numerosos y muchos no se están vacunando. Eso hace muy difícil que el pase sanitario sea efectivo", afirmó Palmero.



En Iglesia hay varios acontecimientos culturales y turísticos, como la Fiesta del Pastel, el KiteFest y la Fiesta del Jarillal, que son en general en febrero; y tampoco están confirmados. No obstante, la más importante es la Fiesta de la Semilla y la Manzana, que fue trasladada para el primer fin de semana de febrero y al igual que el resto, está en la cuerda floja. "Aún no confirmamos nada, tenemos conversaciones abiertas con artistas, pero nada definido. Seremos respetuosos con las autoridades sanitarias de la provincia. Todavía no tenemos altos índices, sólo unos 20 contagiados en el departamento, pero no sabemos en qué momento pueden aumentar y por tanto no podemos confiarnos", manifestó el intendente Jorge Espejo. En Valle Fértil, la Fiesta del Artesano en Astica y la del Cardón (proyectada para el 15 de enero) son dos de las más convocantes de la zona, pero desde la comuna informaron que no se harán este año.



Finalmente, en cuanto a la Fiesta del Ajo, la Fiesta de los Enamorados y la del Carnaval, que son instancias importantes para Calingasta, la más favorable sería la primera. Con pocos casos registrados hasta ahora, según señalaron, el intendente Jorge Castañeda quiere anunciar públicamente para el próximo lunes las fechas de su realización, pero advirtió que si el status sanitario empeora, se dará marcha atrás con todo. "Hablamos todo el tiempo con las autoridades de Salud, extremamos los controles y el pase sanitario como corresponde. Si la Fiesta del Ajo se logra, será con un espacio reducido de hasta no más de tres mil personas en el predio. Si se llega a suspender todo, el impacto será tremendo. Los festivales departamentales mueven mucho la economía de muchas familias", dijo con tono de preocupación.



Sólo con la Fiesta del Sol en marcha, y con reservas; los municipios cuelgan el cartelito "a confirmar" en la agenda festivalera provincial y siguen con cautela el día a día. Pero la primera impresión, parece que habrá poco para festejar este verano.

ELLOS DICEN

Mario Vega - Intendente de Jáchal

"El pueblo de Jáchal pone como prioridad el cuidado de la salud. Ha tenido un comportamiento notable. Hacemos el llamado para que la gente se cuide como nunca. La pandemia nos deja como en todo el mundo con graves problemas económicos y sociales. Hay mucha preocupación".





Jorge Castañeda Intendente de Calingasta

"Hay gastronómicos, artistas y técnicos, comerciantes que esperan esta época del año para hacer una diferencia. Pero la gente debe entender que si se suspende, trataremos que no se perjudiquen del todo. Facilitaremos otros lugares para que se pueda vender. Esto nos afecta mucho".



Jorge Palmero - Intendente de Albardón

"Hay que cuidar la salud y la economía del departamento y la provincia. Para eso, la población debe vacunarse y mejorar la conducta social, porque si volvemos a tener restricciones tan rigurosas pierde el turismo y la gastronomía, muchas empresas cierran y se queda sin trabajo mucha gente".



Detrás del show

Dos de los productores de espectáculos sanjuaninos que llevan artistas a las principales fiestas departamentales son Horacio Rodríguez y Adrián Messina. Ambos, con sus respectivas empresas, trabajan en la contratación de números locales y nacionales con los municipios. "Es una pena porque tenemos todo preparado para los artistas y no sabemos qué va a pasar. Es angustiante", comentó a DIARIO DE CUYO Horacio; mientras que su colega expresó: "Si se cierran los festivales, pierden muchas familias y también las que dependen de nosotros. Hace dos años que no podemos trabajar. Ojalá, Dios quiera, que podamos seguir activos y que no se pare".