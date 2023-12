Un año más, San Juan vuelve a ofrecer un variado abanico de propuestas para quienes optan por esperar la Navidad fuera de casa, con sabrosos menúes y un amplio rango de precios que va desde $7.500 a $43.000. Eso sí, en esta oportunidad, la economía del país ha sido no solo el tema de conversación, también el factor que ha atravesado a todos, generando incertidumbre y malabares para manejar costos y servicios hasta último momento. Según el relevamiento de DIARIO DE CUYO, en comparación con el año pasado -y tomando los mismos espacios, con cartas similares- el aumento de precios ronda el 200%. En este escenario -y si bien se sumaron un par de lugares más, ampliando la oferta- este año se advierten algunas "curiosidades': Varios restaurantes avisan de un posible ajuste de precios con el correr de los días, por lo que conviene reservar con tiempo. Otros hablan del menú en líneas generales. Y también hay comedores que confirmaron que abrirán sus puertas, pero directamente prefirieron no publicar ni cartas ni precios. Sin embargo, en síntesis, la mayoría apostó para que esta posibilidad que ganó muchos adeptos continúe en la provincia. Entonces, para quienes quieran y puedan cenar afuera en Nochebuena, va aquí un pantallazo de las opciones disponibles.



HOTEL DEL BONO PARK (Reservas al 4262300 / 2644082300)

* Menú

- Variado buffet frío y también caliente. Buffet de postres.

- Bebidas: Incluye bebidas sin alcohol, libres durante la cena (gaseosas, aguas saborizadas, aguas con y sin gas). Vino de la casa (De Moño Rojo), libre durante la cena. Y copa de champagne para el brindis.



* Precios por persona: Adultos, $43.000. Niños, $21.500





LA KELITA. Restaurante del Jockey Club (Reservas al whatsapp 2644194896)

* Menú

- Opción 1. Entrada: Empanada de jamón y queso; y canasto de verduras salteadas. Principal: Vacío al roquefort o en su jugo, con ensalada rusa. Postre: Brownie de chocolate con bocha de helado.

- Opción 2. Entrada, empanada de jamón y queso; y canasto de verduras salteadas. Principal: Bondiola laqueada a la mostaza y miel, con mix de puré y muzza. Postre: Brownie de chocolate con bocha de helado.

- Menú infantil. Burguer La Kelita con papas fritas. Postre: Paleta Bombón helado

- Bebidas: No incluyen bebidas.



* Dato: Baile después de cena.



* Precios de ambas opciones, por persona: $14.000. Menú infantil, $9500. Se reserva con seña 10% de la mesa y la misma no fija precio.





ESPARTACO PARRILLA (Reservas al 2645748808)

* Menú

- Entrada: Empanadas, papas fritas, mayonesa de ajo. Ensaladas: mixta, rusa, papas fritas. Menú principal: Parrilla (carne, costilla, chorizo, morcilla, chinchulín, riñón, molleja, matambre y verduras asadas), todo se puede repetir. Postre: Bombón Suizo, Escocés o Vigilante (uno por persona)

- Menú infantil (niños hasta 10 años). Milanesa con fritas o diente libre de parrillada. Postre: Vigilante, bombón suizo o escocés (uno por persona)

- Bebidas: No incluye bebidas, solo una copa de sidra por persona para el brindis.



* Dato: Mesa dulce con productos navideños típicos.



* Precios por persona: $13.000. Menú infantil, $6.000 (pueden sufrir modificaciones)



Barlovento Restó. Villa Don Tomás (Reservas al 2644582136)

* Menú

- Buffet de entradas (vitel toné, lengua a la vinagreta, envoltinis de queso y espárragos, arrollado de pollo, ensaladas de tomate, rúcula, zanahoria, remolacha, ensaladilla rusa), espejo de fiambres, arrollado de carne, pamplona, panes saborizados, pernil de cerdo). Plato principal: Medallones de lomo con salsa de champignones y papas noisette. Buffet de postres: ensalada de frutas, regional de dulces, budines glaseados con y sin frutas, flan casero, cheesecake de frutilla y limón.

- Bebidas: Incluye vino Las invernadas o 3 Pirados de Pedernal (una botella cada dos personas). Gaseosas, aguas saborizadas, aguas con y sin gas. Copa de champagne para el brindis.



* Precios por persona: Adultos, $15.000. Niños (hasta los 11 años), $7.500



TIERRAS NEGRAS (Reservas por whatsapp al 2644890263 y 2645656584)

* Menú

- Opción 1. Entrada: Dúo de empanadas (de campo, de queso y hierbas frescas) con cremoso de berenjena ahumada. Plato principal: Roast Beef braseado con reducción de malbec, con tortilla de papa y ratatouille (apto celíacos sin salsa ahumada). Postre: Brownie tibio de chocolate con bocha de frutos del bosque y licor de dulce de leche.

- Opción 2. Entrada: Torre de pancakes terminada con aderezo caesar y alcaparras (apto para celíacos). Plato principal: Bondiola de cerdo con crema de mostaza y miel, acompañada de cremoso de maíz y cubo de zapallo gratinado (apto para celíacos sin salsa de queso azul). Postre: Flan a la vainilla con salsa de caramelo al ron, dulce de leche, crema batida y crocante de almendras fileteadas (apto para celíacos).

- Menú infantil (de 2 a 16 años). Entrada: empanaditas de jamón y queso. Principal: Hamburguesa de ternera con jamón y queso, y papas fritas con ketchup. Postre: Chocotorta.

- Bebidas: No incluyen bebidas.



* Dato: Fuegos artificiales, show en vivo y baile.

* Precios de ambas opciones, por persona: $17.500. Menú infantil, $16.200



LA VENE Rivadavia (Reservas al 2646264365)

* Menú

- Opción 1. Entrada: Ensalada Waldorf. Plato principal: Salmón a la naranja con milhojas de papa. Postre: Peras a la borgoña (se pude optar por postres de la casa, como postre oreo, chocotorta, tiramisú y budín de pan con dulce de leche, crema y frutilla; pero son fuera del precio de la opción). - Opción 2. Entrada: Brochetas de verduras asadas. Plato principal: Bife de lomo lardeado con panceta, sobre colchón de verduras. Postre: Idem opción 1.

- Opción 3. Entrada: Vitel toné. Plato Principal: Ravioles a la siciliana. Postre: Idem opción 1.

- Menú Vegetariano/Vegano. Entrada: Ensalada rusa con queso vegano. Plato principal: Bife de tofu con salsa criolla y verduras grilladas. Postre: Ensalada de frutas.

- Menú sin TACC. Entrada: Ensalada Waldorf. Plato principal: Peceto a la naranja. Postre: Ensalada de frutas.

- Menú infantil: Entrada: una empanada. Plato principal: Milanesa de ternera con papas fritas. Postre: Postre oreo.

- Bebidas: No incluyen bebidas.



* Dato: Brindis y delicias, invitación de la casa.



* Precios por persona: Opción 1, $20.000. Opción 2, $10.000. Opción 3, $8.500. Menú Vegetariano/Vegano, $7.500. Menú sin TACC, $9.000. Menú infantil, $7.500 (los precios quedan sujetos a variación)





EL FARO (Reservas al 2645899188)

* Menú

- Recepción: Canapés, brusquetas y arrolladitos. Entrada: Matambre arrollado, vitel toné. Plato principal: Pollo relleno, Punta de espalda. Postre: Macedonia (ensalada de fruta con helado).

- Menú infantil: Hamburguesas con papas fritas o nuggets de pollo con papas fritas. Postre: Copa helada.

- Bebidas: No incluye bebidas, solo copa de champagne para el brindis.



* Dato: Incluye mesa dulce navideña. Hay barra tropical, no incluida en la opción. Dj después de cena.



* Precio por persona: $19.500. Menú infantil, $9.000.