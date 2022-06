"No hay techo para la imaginación, en el arte del drag puedo volar y no hay límites", así definió categóricamente la nueva reina provincial Drag Queen, que por la madrugada del lunes recibió los honores y la banda de la mano de Saylor Queen, en Rapsodia Club. La Gala Drag es el evento más esperado del año, donde explota en el escenario un frenesí de luces de color, brillos, danza electrónica, tacos, plumas y máscaras por parte de las Drag Queen sanjuaninas. Entre 7 participantes, Scorpio resultó la ganadora indiscutida del certamen. Ahora, tendrá la oportunidad y el derecho a competir el 8 de julio próximo, para el certamen nacional que se disputará en Tucumán, con drags representantes de las demás provincias del país.



Detrás del personaje, está Javier Novaro, un artista sanjuanino de la danza contemporánea y que, si bien había participado en el rol de bailarín para ediciones anteriores en Tucumán, es la primera vez que participa ahora como drag. Para él, llegar a tener la centralidad en el escenario y protagonizar el show, era algo esperado y deseado, sin embargo, no dejó de ser un desafío: "para el día de la presentación puede pasar de todo. Nada está dicho y hasta otra participante puede sorprender con una puesta mejor, yo estuve tranquilo y conforme porque sentía que daba todo lo mejor de mí", expresó a DIARIO DE CUYO horas después del evento. En cuanto a su performance, "mi temática fue la luz, todo representado con colores flúor, plateados y negros, emulando al Carnaval de Las Palmas de Gran Canarias. Es una manera de lograr un estilo fusionado entre el arte drag que existe en Las Palmas con el drag argentino y creo que lo logré muy bien", explicó Scorpio. Pero más allá de un concepto estético y aggiornarse al contexto de un espectáculo como los que organiza Rapsodia, hay un hilo conductor que como drag debe ajustarse y además, brindar una actuación que sostenga un ritmo, que impacte y que mantenga la atención del público. "Estoy feliz porque es un proceso evolutivo, donde se va subiendo de rango y esto ayudará a que mi personaje tome mucha notoriedad a nivel nacional, que me inviten de otras ciudades. Es un hobby que me encanta hacer y me ayuda a crear lo que sea, la mente vuela y eso es lo positivo, que nunca terminamos de dar siempre algo nuevo", manifestó el bailarín. Por otro lado, remarcó que en la comunidad local, "el nivel drag sanjuanino está pasando por un momento de pleno auge y que siempre hay mucho por mejorar, por eso estoy esperanzado que pueden venir cosas más fuertes en el futuro", contó el joven artista de 28 de años de edad.



La apertura del show la dio la reina drag saliente, Saylor y el cierre estuvo a cargo de Kendal, quien por su parte, opinó que realizar la gala es un "triunfo y un reconocimiento a meses de preparación, coreografía, estética, vestuario y maquillaje que implica mucho dinero invertido. El hecho de tener una banda significa mucho y que represente a San Juan, es fenomenal, traer la corona a la provincia, es un gran anhelo que todas las drag tenemos", manifestó.