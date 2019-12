Uno de los cambios más significativos que provocó la aparición y proliferación de los sistemas de streaming en la industria televisiva fue su globalización. Así, después de tres temporadas, El marginal acaba de sumar otro hito a su extensa lista de reconocimientos. La serie producida por Underground forma parte de la lista de las 30 mejores series internacionales de la década publicada hoy por The New York Times. Elaborada por el crítico Mike Hale, la lista incluye a treinta programas estrenados en los últimos diez años que no fueron realizados en los Estados Unidos.

Aunque ya hace años se hablaba de globalización televisiva, lo cierto es que el concepto se usaba para describir el modo en que las series hechas en Hollywood llegaban a todo el mundo, y cómo algunos pocos países conseguían vender sus producciones más allá de sus fronteras. El verdadero intercambio se dio cuando Netflix-seguido por el resto de las plataformas- advirtió la necesidad de sumar suscriptores más allá de los Estados Unidos. Ahí fue que el sentido de circulación de las ficciones televisivas cambió para siempre.

Aquello del centro y la periferia de la industria se puso en cuestión a tal extremo que hasta The New York Times se vio obligado a reconocer que hay televisión más allá de lo que se produce dentro de sus fronteras y que alguna de las series más interesantes y novedosas de la década tal vez ocurran en un bosque francés, un pueblo costero de Gran Bretaña, en Seúl o en una cárcel de Buenos Aires.

Entre las treinta ficciones televisivas elegidas por el prestigioso diario, doce son británicas y alguna de ellas como The Crown y Killing Eve contaron con financiación de productoras norteamericanas, pero la selección también incluye series de orígenes que hace diez años no hubieran aparecido en el radar de la prensa estadounidense, como la noruega Norsemen, la surcoreana Strong Girl Bong-Soon (disponibles en Netflix), la italiana Gomorra y, por supuesto La casa de papel, el fenómeno español que según Netflix se convirtió en la serie no hablada en inglés más vista de la plataforma.