Afrontando siempre cada obstáculo en el camino, los chicos de la banda Omega no se quedan quietos. No sólo siguen tratando de mantenerse unidos en base a varias actividades alternativas para continuar como banda desde lo económico ante las escasez de posibilidades para ofrecer conciertos en plena pandemia, sino que buscan espacios y maneras de seguir ayudando a los que más necesitan. Desde la iniciativa gastronómica Q' Sandwichito! hasta las paellas solidarias en colaboración con Parrilla Manolo, los cuarteteros sanjuaninos movilizan lo que sea para sostener más de diez merenderos de la provincia que apadrinan. En este sentido, organizan ahora un bingo virtual este próximo sábado 5 de junio a las 16 hs. A través de una aplicación móvil y con un grupo oficial por el servicio de mensajería Whatsapp, el público podrá participar en esta nueva cruzada solidaria con la compra de cartones digitales (a $100 cada uno). Habrá premios en efectivo por quintina, por número de cartón y por cartón lleno. El total de fondos que se recaude con la venta de los cartones, dependiendo de lo que alcance, será destinado a comprar mercadería para solventar a merenderos de Caucete, Albardón, Chimbas, Santa Lucía, 25 de Mayo, Rawson, 9 de Julio y Capital. "Hoy atravesamos un tiempo muy difícil y la demanda es muy alta de aquellos merenderos que apadrinamos. La ayuda no es suficiente para suplir esta situación, por lo que recurrimos a esta salida de hacer el Bingo Virtual como una manera de conseguir recursos", explicó Alejandro Flores, representante y productor artístico de Omega. "En la pandemia que nos toca vivir, queremos volver a hacer todo lo necesario para dar los shows virtuales con el método de gorra virtual para seguir recaudando, seguiremos con las paellas solidarias también", remarcó el productor. Para adquirir los cartones, los jugadores deben comunicarse al 2644559900. A través de las cuentas oficiales de Facebook e Instagram (Grupo Omega y @omegaoficialok) se podrá seguir la instancia del bingo mediante un streaming que la propia banda dará online. Esta primera experiencia los pondrá a prueba una vez más, como en cada acción comunitaria que llevan Alejandro y sus hermanos Hugo, Mauricio y Emanuel Flores, al frente de la banda cuartetera que supo trascender la frontera provincial en más de 10 años de trayectoria musical.



En la pista pero con formato chico



Con los shows en vivo, Omega seguirá apostando en la medida que puedan llevarse a cabo en los bares y restaurantes. Que hasta el momento, sigue siendo su principal motor económico: "Si no tocamos, no generamos ingresos y la gente no tiene para comer. Así está todo. Hay mucha gente que necesita ayuda", manifestó Alejandro. Por tal motivo, volverán al escenario con tres nuevos shows, aunque esta vez con formato reducido y cumpliendo con los protocolos covid vigentes. La primera noche será en Señor Carpin (Libertador 1545 oeste). Luego mañana y pasado en Velvet (Ignacio de la Roza 727 oeste). Los tres recitales durarán 50 minutos y con sólo 6 músicos en escena en formato cena show (cuatro personas por mesa a dos metros de distancia de cada una). Ingreso a partir de las 20hs. Sólo con entradas anticipadas a $400 y $500 en puerta con reserva previa a 264559900.