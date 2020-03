Se abre la oportunidad de audicionar para ser parte de los Coros de Niños de la Universidad Nacional de San Juan. Hoy y mañana, desde las 17.00 en la sede del Centro Coral de la FFHA (que funciona en el edificio de la Escuela de Música en Felix Aguilar 387) serán recepcionados los aspirantes, niños y niñas de 6 a 12 años para sumarse al equipo de Los Jilgueritos y el Coro de Niños Preparatorio. Deberán concurrir junto a un adulto, llevando el DNI.



"Los cupos son aproximadamente 25 chicos para Los Jilgueritos y unos 35 para el Preparatorio. Por eso es que muchos quedan afuera. Tenemos cupos limitados; generalmente hacemos diagnóstico de los chicos que están actualmente para ver si tienen alguna difonía o anomalía vocal o algunos no pueden seguir por las actividades escolares. Así, se generan las vacantes' explicó Jorge Fuentes, director de todos los coros de niños y jóvenes de la universidad.



"Es una actividad totalmente gratuita . No tienen que saber música. No tienen que aprender ninguna canción. Es importante esto, no nos sirve que aprendan una canción imitando la voz de un cantante. Les hacemos hacer algunos ejercicios para descubrir su voz natural, que es lo más importante' apuntó el director.