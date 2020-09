Casi como si lo hubiera presagiado en el título de su disco Last Man Standing ("Último hombre en pie", de 2006, cuando aún vivían otras leyendas como Chuck Berry y Little Richard), Jerry Lee Lewis llega hoy a los 85 años como único sobreviviente entre los iniciadores del rock. Autor del gran clásico Great balls of fire, que le dio al piano un rol central, "El asesino" -como le decían por su fuerte y controversial personalidad y sus puestas en escena- fue uno del "cuarteto del millón", que completaban Elvis Presley, Johnny Cash y Carl Perkins Su carrera cayó a fines de los '50 y resurgió con la biopic Grandes bolas de fuego, en 1989. En 2006 cantó con Mick Jagger, Rod Stewart, Ringo Starr y Bruce Springsteen, entre otros.