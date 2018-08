El Indio Solari está de vuelta y este jueves rompió el silencio en una nota radial, como no lo hacía hace un año, a pocos días de haber presentado "El ruiseñor, el amor y la muerte", el quinto álbum como solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El artista habló de su estado de salud, de su nuevo trabajo y criticó la gestión de Mauricio Macri.

"El país está pasando un momento muy desordenado, caótico grave... muy grave", arrancó El Indio en una entrevista en el programa Big Bang, que se emite por FM La Patriada.

"Lo de la grieta no es novedoso. Es la grieta entre los que tienen poder y no lo tienen, entre los que tienen un buen pasar y no lo tienen", agregó el artista y continuó con su análisis: "Hay gente sufriendo mucho, la mayoría de la sociedad está sufriendo de una manera muy grande. El temor que me da es que he pasado momentos muy similares en mi vida y terminaron muy mal, sobre todo para los jóvenes".

"No es un gobierno que me conforme en absoluto y temo las cosas que hacen día a día", disparó sin ponerse colorado.

Hace dos años, El Indio pelea día a día contra una dura enfermedad, el Parkinson. Con entereza, el artista expresó: "Hay momentos en los que estoy inquieto. Las enfermedades nunca traen buenas noticias, hay que asumirlas".

"Mi estado de ánimo está inquieto como el de todo el mundo, han pasado cosas muy graves y la mayoría estamos, al menos, inquietos", aseveró.

Respecto de las críticas que recibió por el trágico recital del 2017 en Olavarría, el Indio sostuvo: "Es raro que opinen de intimidades de uno. Yo no podría describirlos a ellos como son. Ahora sí sé que son unos canallas resentidos".