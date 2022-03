Leonardo Marconi. El pianista durante uno de los ensayos con la Sinfónica en el Auditorio Juan Victoria.

Leonardo Marconi regresó para cumplir lo que quedó trunco en 2020. Después del concierto que no pudo realizarse en la semana que declararon la pandemia en 2020, mañana el destacado pianista, compositor y arreglador tocará en el Auditorio Juan Victoria junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, en el inicio de temporada de la formación. El músico, hijo de una figura del bandoneón como Néstor Marconi, ya se ha encontrado en varias ocasiones con el público local, la última fue cuando tocó en el Teatro del Bicentenario junto al quinteto de tango de su padre en 2019.



El pianista es maestro preparador de ópera en el Teatro Colón, docente y además integra diversas formaciones de tango. Música clásica y tango son para él dos caras de la misma moneda. Asegura que ambas son igualmente importantes en su carrera, que tiene 32 años de trayectoria, cuando recién tiene 48 años. Es que Marconi hijo comenzó profesionalmente muy joven, a los 16. Ha grabado discos junto a Yo-Yo Ma y Lalo Schifrin; como también acompañó a históricos cantantes como Roberto Goyeneche, Violeta Rivas, Raúl Lavié, Eladia Blázquez, María Marta Serra Lima, entre otros. "Empecé a tocar a los 6 años, ininterrumpidamente. El piano consume tanto tiempo, es mi vida, mi pasión... todo el día, horas y horas estudiando arriba del instrumento" contó a DIARIO DE CUYO el instrumentista que se mostró entusiasmado con la función de mañana.



-Su carrera ha estado muy compartida con la de su padre, ¿cómo ha vivido eso?

-Eso le genera a uno gran presión, porque no es que uno empezó con músicos como uno, que recién empezaban, sino con músicos consagrados, entonces el nivel de exigencia siempre fue el doble, pero eso me forjó y me hizo lo que puedo ser hoy, porque gracias a haber convivido con todos esos grandes músicos, que muchos de mi generación no han tenido esa posibilidad, a mí me hizo crecer muchísimo como músico, de una manera mucho más acelerada, mucho más rápida que cualquier otro, pero asumiendo la responsabilidad también de que uno está tocando con esos grandes.





-Acompañó a figuras conocidas, ¿cuáles recuerda especialmente?

-El piano es algo que nunca podés ocultar, el piano siempre termina siendo solista, entonces nunca te sentís que estás en segundo plano, el piano está siempre ahí... ¿cual recuerdo más? Todos en realidad, porque suelo darle la misma importancia si tocaba con María Marta Serra Lima o si tenía que tocar con Yo-Yo Ma, grabé un disco en 1996 que se llamó Soul tango, que es lo más enriquecedor de mi vida, o haber grabado la música de una película junto a Lalo Shifrin (Tango, de Saura), para mí ha sido una de las cosas más lindas que me ha tocado vivir.





-Interpreta tango y música clásica, ¿alguna tira más que otra?

Yo me crié con la música clásica, hice mis estudios pianísticos y nunca dejé de hacer esta música que tanto amo, el tango ingresa a mi vida a los 17 años y le di la misma importancia que a la música académica, por eso a ambas las tomo con la misma responsabilidad, y nunca dejé de hacer ambos géneros. Son dos estilos que amo profundamente, folclore hice más de 10 años, pienso que un músico para estar completo tiene que abordar distintos géneros. Y siempre hacerlos con la misma responsabilidad.



-¿Cómo ha sido su vuelta a la provincia?

-Me encanta tocar en San Juan. Amo el Auditorio Juan Victoria, recuerdo cuando vine a hacer el concierto hace un tiempo que estaba Siffert, tengo unos recuerdos hermosos de la actuación, con la orquesta también, me encanta el Teatro del Bicentenario, pero me fascina la acústica del Auditorio, es formidable. Me siento muy cómodo, tengo amigos muy queridos en San Juan, me siento en familia con esta orquesta, a la cual quiero y respeto muchísimo, estoy muy feliz de estar acá.



-Volvió y hay otro director, ¿cómo se entendieron?

-Perfecto, perfecto, Alfons Reverté es un gran músico y una gran persona, además. Coincidimos mucho en los gustos en cómo encarar Beethoven, así que ha sido todo muy simple, sencillo y con un nivel artístico muy alto, así que muy contento.





-¿Qué significa para usted ser hijo de Néstor Marconi?

-Lo principal es la doble responsabilidad, por la portabilidad del apellido, por tener un padre que es un gran músico. Tengo que ser agradecido porque gracias a él y a todos los grandes músicos con los que él se ha rodeado yo pude ser lo que soy hoy. Me acostumbré a convivir con esa doble responsabilidad.

EL DATO

Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Junto al pianista Leonardo Marconi, dirección Maestro Alfons Reverté Casas. Viernes 18 de marzo, a las 21.30, Auditorio Juan Victoria. Gratis.

La Sinfónica inicia su temporada

En actividad. La Orquesta Sinfónica de la UNSJ comienza su temporada mañana.

Con el concierto de mañana la Orquesta Sinfónica de la UNSJ comenzará el año presentando a quien será su nuevo director, al menos por 2022, el catalán Alfons Reverté Casas. Él tendrá la batuta también en dos fechas más, el 25 de marzo y el 1 de abril, y luego volverá según sus compromisos en España. En el programa de esta noche harán El empresario K486 Obertura de W. A. Mozart, luego el Concierto para piano y orquesta Nro. 3 en do menor Op 37 de L. von Beethoven, con Marconi como solista y cerrará cn otra obra de Beethoven, la Sinfonía Nro. 8 en Fa mayor Op93.