Este jueves se conoció el resultado de la pericia psicológica a Érika Basile (34), la mujer que denunció a Pablo Rago por abuso sexual. Y el resultado fue negativo, según el análisis del Cuerpo Médico Forense.

En enero, el actor fue imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante por acceso carnal” tras la denuncia que realizó la actriz en diciembre pasado. El hecho habría ocurrido en 2015.

Basile había relatado en su denuncia que conoció al actor en 2013, en un rodaje en Canal 9, y que comenzaron una relación. "Había buena onda", confirmó la actriz, madre de cuatro hijos.

En 2015, en tanto, Basile aceptó concurrir al domicilio del actor para mantener un encuentro íntimo en el que, según la denuncia, Rago tuvo prácticas que ella no consintió. Como consecuencia del episodio, Basile aseguró padecer "ataques de pánico".

Tras sus declaraciones, la Justicia ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una pericia psicológica para determinar si existía un trauma derivado del episodio denunciado. La medida de prueba fue ordenada por el Juzgado Criminal y Correccional 54, a cargo de Walter Candela. Y ahora se conocieron los resultados.

El perito psicológico de parte Alejandro Lafitte, quien acompañó a Basile en este proceso, sostuvo que "según la licenciada Mónica Herrán se determinó que no hay abuso sexual y no hay maltrato de género".

Sin embargo, remarcó que la pericia "no fue perfecta" ya que "salieron bastantes ítems que no han sido buenos", y que no pudo detallar por una cuestión de "secreto profesional". "Habrá que revisar uno por uno otra vez. Y ver cuáles van a ser los pasos a seguir", explicó.

A partir de ahora, el trabajo de Lafitte será "revisar todos los puntos que no le han salido bien a Basile y relacionar estos con los acontecimientos denunciados por ella".

La joven actriz tendría "ciertas y determinadas cosas que marcan que no está pasando un buen momento". Y restaría determinar "si esto tiene que ver o no con lo que ella dijo sobre Pablo Rago".

"Firmé en disconformidad porque hay una serie de puntos psicológicos que no se tomaron en cuenta para redactar el informe final", sentenció.

Tras los resultados, Basile no habló con la prensa. De hecho, hoy ni siquiera fue a buscar el informe con su perito. Optó por quedarse en su casa porque, según sus allegados, le cuesta mucho salir.

La pericia se había llevado a cabo en dos etapas en las últimas dos semanas. Según pudo saber este diario, le realizaron una entrevista abierta (en la que ella cuenta lo que desea, sin ser interrumpida) y una semipautada, con preguntas de la perito.

Luego le tomaron test proyecticos, en los que se pone énfasis en la parte inconsciente para que esta aflore y ahí se logre determinar si hubo o no abuso y evaluar cuestiones de índole psicológicas y psiquiátricas.