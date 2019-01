Campeones. En plena acción, los malambistas durante la final del Pre Cosquín.



Orgullosos y emocionados, con la felicidad del sueño cumplido. Así se sienten los integrantes de La Huella Malambo luego de coronarse campeones en el Pre Cosquín en la categoría que no lograban desde 2013 -tras una reñida final-, lo que les permitirá presentarse en pocos días ante el exigente público de la Plaza Próspero Molina, en el Festival mayor del folclore del país. El octeto mendocino, que cuenta con la supervisión del destacado bailarín sanjuanino Juan Peletier (ganador varias veces del Pre Cosquín, como solista y en conjunto) compitió por la Sede San Juan y fue el único que volvió con los laureles de su rubro.



"Es una mezcla de sensaciones... alegrías, lágrimas... Todo el año de trabajo explota en esos momentos; y los profes con gran felicidad de que nuevos valores surjan y puedan el día de mañana ser referentes, ¡para que así se propague esta cadena hacia adelante! Ahora relajados después de sostener muchas tensiones", comentó a DIARIO DE CUYO Peletier. "Estamos muy orgullosos, muy contentos de haber traído después de tantos años un triunfo para San Juan y Mendoza", apuntó Iacopo Giorlando, uno de los malambistas. "Es una emoción enorme, inexplicable, ¡que sólo los que llegan pueden sentir! Es tocar el cielo con las manos. Uno de los logros máximos que se puede conseguir en el ámbito del malambo", expresó.



Adrián Aciar, por su parte, resaltó el trabajo del grupo. "No es un premio a la perseverancia, sino que fuimos más que merecidos ganadores, no hubo dudas después del desempate sobre quién era el ganador. Cuenta también no bajar nunca los brazos, pero siempre fue un combinado que estuvo a punto de ganar", dijo el profesor del combo sobre el historial de este conjunto, que lleva compitiendo por San Juan tres años y de manera absolutamente lícita, porque el reglamento del certamen cordobés es abierto y permite que los artistas que representan a una provincia pueden ser oriundos de otra; sumado al hecho -no menor- de que el gobierno sanjuanino cubre todos los gastos de la delegación local.



"Competimos por San Juan porque consideramos que es una sede muy bien manejada y que cuida al artista como muy pocas sedes en el país, estamos agradecidos por eso", agregó Aciar, mientras que en el mismo sentido se manifestaron sus compañeros. "San Juan siempre nos abrió sus puertas, nos atendieron de maravillas como artistas y estamos muy agradecidos", expresó Marcos Vázquez. "Tenemos mucho respeto por San Juan por el apoyo que nos han brindado y que le brinda a cada artista que sale a representarlos afuera", sumó Giorlando.

Músicos. Juan Peletier (guitarrista de poncho al hombro) además de supervisar al conjunto acompañó en el escenario.



Sutil, sin empañar la alegría del triunfo y felicitación va, felicitación viene, en las redes pudo percibirse la histórica rivalidad entre las provincias, una pugna en la que no reparan los miembros de La Huella Malambo, ni tampoco su supervisor sanjuanino, ya que ellos se sienten representantes cuyanos y por ende aseguran que el galardón es para toda la región, y que eso es lo que vale.



"De la mayoría de los colegas recibo felicitaciones, pero siempre hay críticas hacía mí por no sacar más valores de mi provincias. Simplemente, nadie es profeta en su tierra. Lo que importa no es la procedencia sino el producto final, que pueda ser el mejor del país, de eso se trata, es un certamen", respondió Peletier al ser consultado por el "versus" interprovincial. "A la hora de dedicar un triunfo, es a las dos (provincias) y a todo Cuyo. La rivalidad no nos afecta. Sí duelen los malos comentarios, somos personas, hieren los que son de mala onda, pero los ignoramos. Disfrutamos lo bueno y las personas que apoyan, sean de donde sean, que lo hacen por el espectáculo que brindamos y nada más", opinó Giorlando. "Nunca hubo rivalidad para nosotros, quizás en el deporte, en la política pero en la danza no tenemos rivalidad. Nuestro profesor es sanjuanino, Juan Manuel Peletier, y es quien modificó el nivel en Mendoza, le debemos todo a él", aseguró Aciar.



Los malambistas no sienten que alguien pudiera sentirse engañado o defraudado porque la provincia gane con artistas mendocinos; como tampoco sienten que el hecho que su participación sea por San Juan implique un cartel vacío. "El triunfo es cuyano. El rótulo que nos queda es haber sido campeones en conjunto de Malambo. Si alguien se sintiese engañado, le diríamos que representamos a nuestra sede con todo el profesionalismo, fuerza, dedicación y compromiso que cualquier otra sede, incluso Mendoza", enfatizó Vázquez. "Ser de otra provincia no quita cuánto orgullo sentimos por llevar este premio a la región. Somos mendocinos. Somos sanjuaninos. Somos cuyanos. El rótulo es ser ganadores del rubro y estamos muy felices por esto", subrayó el bailarín.



Conciliadores, todos en La Huella prefieren dejar pasar la eterna polémica que volvió a tomar cuerpo, aquí y allá. Agradecidos, prometen volver a dejar todo en el escenario Atahualpa Yupanqui, porque "el talento trasciende las fronteras".